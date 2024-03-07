СМИ: в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию
FT: в Восточной Европе размышляют о возможном нападении на Россию
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Восточной Европе размышляют о возможном нападении на Россию, утверждает колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на высокопоставленного восточноевропейского политика.
В публикации издания автор рассуждает о том, подойдет ли премьер Нидерландов Марк Рютте на роль генсека НАТО. Он отмечает, что ему придется удерживать разрозненную коалицию, в которую в том числе войдут "немцы-вегетарианцы" и высокопоставленный политик из Восточный Европы. При этом имя этого политика и его страна происхождения в статье не указываются.
"Мы спрашиваем себя "Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?", - приводит Купер слова восточноевропейского политика.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.