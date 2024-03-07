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СМИ: в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию - РИА Новости, 07.03.2024
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15:58 07.03.2024 (обновлено: 16:06 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/napadenie-1931761474.html
СМИ: в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию
СМИ: в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию - РИА Новости, 07.03.2024
СМИ: в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию
В Восточной Европе размышляют о возможном нападении на Россию, утверждает колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:58
2024-03-07T16:06
россия
восточная европа
марк рютте
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Восточной Европе размышляют о возможном нападении на Россию, утверждает колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на высокопоставленного восточноевропейского политика. В публикации издания автор рассуждает о том, подойдет ли премьер Нидерландов Марк Рютте на роль генсека НАТО. Он отмечает, что ему придется удерживать разрозненную коалицию, в которую в том числе войдут "немцы-вегетарианцы" и высокопоставленный политик из Восточный Европы. При этом имя этого политика и его страна происхождения в статье не указываются. "Мы спрашиваем себя "Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?", - приводит Купер слова восточноевропейского политика. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
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россия, восточная европа, марк рютте, в мире
Россия, Восточная Европа, Марк Рютте, В мире
СМИ: в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию

FT: в Восточной Европе размышляют о возможном нападении на Россию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Восточной Европе размышляют о возможном нападении на Россию, утверждает колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на высокопоставленного восточноевропейского политика.
В публикации издания автор рассуждает о том, подойдет ли премьер Нидерландов Марк Рютте на роль генсека НАТО. Он отмечает, что ему придется удерживать разрозненную коалицию, в которую в том числе войдут "немцы-вегетарианцы" и высокопоставленный политик из Восточный Европы. При этом имя этого политика и его страна происхождения в статье не указываются.
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"Мы спрашиваем себя "Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?", - приводит Купер слова восточноевропейского политика.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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