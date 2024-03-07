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Машиностроители Москвы увеличили производство на четверть в 2023 году
Машиностроители Москвы увеличили производство на четверть в 2023 году - РИА Новости, 07.03.2024
Машиностроители Москвы увеличили производство на четверть в 2023 году
Машиностроительные предприятия Москвы в 2023 году на четверть нарастили объем выпуска продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:14
2024-03-07T10:14
2024-03-07T10:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Машиностроительные предприятия Москвы в 2023 году на четверть нарастили объем выпуска продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Более 260 производителей обеспечивают рынок машинами общего назначения, турбинами, насосами, литейным, лифтовым оборудованием и другими изделиями. В прошлом году они при поддержке города на четверть нарастили объемы выпуска, что было обусловлено повышенным спросом и расширением ассортимент", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Столичный министр привел в пример производителя грузоподъемного оборудования PANDA LIFT, который запустил производство современных автоматизированных систем хранения металла, позволяющих экономить время загрузки, площадь помещений и трудовые ресурсы за счет небольших габаритов.В сообщении уточняется, что новинка представляет собой автоматизированный склад, где на палетах хранится листовой металл разных номенклатур. Оператор выбирает палету с нужной номенклатурой, и металл автоматически подается в зону выгрузки.По словам руководителя предприятия Антона Прудникова, в планах компании - масштабировать систему для работы с листовым материалом, длинномерами и грузами другого типа. "Благоприятные условия для развития производства в Москве способствовали расширению производства, что привело к росту штата компании более чем на 60% за последние два года. Мы твердо настроены расти дальше, развивая отрасль и выходя на новые рынки СНГ и ближнего зарубежья", – сказал Прудников.Также в ДИПП рассказали о компании "Основа", создающей оборудование для приготовления жидкой, вязкой и густой продукции косметического, пищевого, медицинского и технического назначения. Компания в прошлом году увеличила выпуск почти на 120% до 250 единиц линий и оборудования. В частности, было выпущено 22 инновационных линии для производства косметики: кремов, гелей, мазей, масок и других препаратов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Машиностроительные предприятия Москвы в 2023 году на четверть нарастили объем выпуска продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Более 260 производителей обеспечивают рынок машинами общего назначения, турбинами, насосами, литейным, лифтовым оборудованием и другими изделиями. В прошлом году они при поддержке города на четверть нарастили объемы выпуска, что было обусловлено повышенным спросом и расширением ассортимент", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Столичный министр привел в пример производителя грузоподъемного оборудования PANDA LIFT, который запустил производство современных автоматизированных систем хранения металла, позволяющих экономить время загрузки, площадь помещений и трудовые ресурсы за счет небольших габаритов.
В сообщении уточняется, что новинка представляет собой автоматизированный склад, где на палетах хранится листовой металл разных номенклатур. Оператор выбирает палету с нужной номенклатурой, и металл автоматически подается в зону выгрузки.
По словам руководителя предприятия Антона Прудникова, в планах компании - масштабировать систему для работы с листовым материалом, длинномерами и грузами другого типа. "Благоприятные условия для развития производства в Москве способствовали расширению производства, что привело к росту штата компании более чем на 60% за последние два года. Мы твердо настроены расти дальше, развивая отрасль и выходя на новые рынки СНГ и ближнего зарубежья", – сказал Прудников.
Также в ДИПП рассказали о компании "Основа", создающей оборудование для приготовления жидкой, вязкой и густой продукции косметического, пищевого, медицинского и технического назначения. Компания в прошлом году увеличила выпуск почти на 120% до 250 единиц линий и оборудования. В частности, было выпущено 22 инновационных линии для производства косметики: кремов, гелей, мазей, масок и других препаратов.