https://ria.ru/20240307/moskva-1931640861.html

Машиностроители Москвы увеличили производство на четверть в 2023 году

Машиностроители Москвы увеличили производство на четверть в 2023 году - РИА Новости, 07.03.2024

Машиностроители Москвы увеличили производство на четверть в 2023 году

Машиностроительные предприятия Москвы в 2023 году на четверть нарастили объем выпуска продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:14

2024-03-07T10:14

2024-03-07T10:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Машиностроительные предприятия Москвы в 2023 году на четверть нарастили объем выпуска продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Более 260 производителей обеспечивают рынок машинами общего назначения, турбинами, насосами, литейным, лифтовым оборудованием и другими изделиями. В прошлом году они при поддержке города на четверть нарастили объемы выпуска, что было обусловлено повышенным спросом и расширением ассортимент", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Столичный министр привел в пример производителя грузоподъемного оборудования PANDA LIFT, который запустил производство современных автоматизированных систем хранения металла, позволяющих экономить время загрузки, площадь помещений и трудовые ресурсы за счет небольших габаритов.В сообщении уточняется, что новинка представляет собой автоматизированный склад, где на палетах хранится листовой металл разных номенклатур. Оператор выбирает палету с нужной номенклатурой, и металл автоматически подается в зону выгрузки.По словам руководителя предприятия Антона Прудникова, в планах компании - масштабировать систему для работы с листовым материалом, длинномерами и грузами другого типа. "Благоприятные условия для развития производства в Москве способствовали расширению производства, что привело к росту штата компании более чем на 60% за последние два года. Мы твердо настроены расти дальше, развивая отрасль и выходя на новые рынки СНГ и ближнего зарубежья", – сказал Прудников.Также в ДИПП рассказали о компании "Основа", создающей оборудование для приготовления жидкой, вязкой и густой продукции косметического, пищевого, медицинского и технического назначения. Компания в прошлом году увеличила выпуск почти на 120% до 250 единиц линий и оборудования. В частности, было выпущено 22 инновационных линии для производства косметики: кремов, гелей, мазей, масок и других препаратов.

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский