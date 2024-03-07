Кишинев отреагировал на визит Гуцул в Россию
В Кишиневе визит Гуцул в РФ назвали поклоном криминальной группировки Шор
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Президент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Общение молдавских оппозиционеров с руководством России противоречит интересам молдавских граждан, заявил глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ, комментируя встречу президента России Владимира Путина с лидером Гагаузии Евгенией Гуцул.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин встретился с Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что Кишинев готовит арест главы Гагаузии сразу после ее возвращения из России.
"Регулярные поклоны Кремлю от представителей криминальной группировки Шор не служат интересам граждан Молдавии. Власти предупредили общество о намерениях РФ и призвали к бдительности, к получению информации из официальных источников и не поддаваться манипуляциям в виде агрессивных действий Российской Федерации и контролируемых ею приспешников", - написал Водэ в Telegram-канале правительства.
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.