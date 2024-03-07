https://ria.ru/20240307/moldavia-1931793126.html

Кишинев отреагировал на визит Гуцул в Россию

Кишинев отреагировал на визит Гуцул в Россию - РИА Новости, 07.03.2024

Кишинев отреагировал на визит Гуцул в Россию

Общение молдавских оппозиционеров с руководством России противоречит интересам молдавских граждан, заявил глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ, РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:44

2024-03-07T17:44

2024-03-07T17:44

в мире

кишинев

евгения гуцул

молдавия

владимир путин

россия

таможенный союз

илан шор

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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Общение молдавских оппозиционеров с руководством России противоречит интересам молдавских граждан, заявил глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ, комментируя встречу президента России Владимира Путина с лидером Гагаузии Евгенией Гуцул. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин встретился с Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что Кишинев готовит арест главы Гагаузии сразу после ее возвращения из России. "Регулярные поклоны Кремлю от представителей криминальной группировки Шор не служат интересам граждан Молдавии. Власти предупредили общество о намерениях РФ и призвали к бдительности, к получению информации из официальных источников и не поддаваться манипуляциям в виде агрессивных действий Российской Федерации и контролируемых ею приспешников", - написал Водэ в Telegram-канале правительства. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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в мире, кишинев, евгения гуцул, молдавия, владимир путин, россия, таможенный союз, илан шор