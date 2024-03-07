https://ria.ru/20240307/mina-1931684235.html

Мирный житель подорвался на мине в Херсонской области

Мирный житель подорвался на мине в Херсонской области - РИА Новости, 07.03.2024

Мирный житель подорвался на мине в Херсонской области

Мужчина серьезно пострадал в городе Голая Пристань Херсонской области, наступив на украинскую мину "лепесток", сообщил глава правительства региона Андрей... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:42

2024-03-07T12:42

2024-03-07T12:42

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Мужчина серьезно пострадал в городе Голая Пристань Херсонской области, наступив на украинскую мину "лепесток", сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале. "В Голой Пристани при выполнении ремонтных работ на электросетях серьезно пострадал электромонтер. Он наступил на мину "лепесток". На земле рассмотреть ее в мусоре порой очень непросто. Мужчина получил множественные осколочные ранения ног и рук. К счастью, ему быстро оказали помощь, жизни человека ничего не угрожает", - написал Алексеенко . По его словам, при передвижении в городах и поселках 15-километровой зоны важно соблюдать максимальную осторожность. "Причем опасность для мирных людей и машин по-прежнему представляют не только удары дронов, но и мины разных типов, которыми нацисты хаотично минируют мирные кварталы", - подчеркнул глава правительства. По его словам, в четверг украинские войска атаковали дроном поселок Горностаевка. Тот упал на территорию коммунхоза, но боеприпас не разорвался. "Обращаюсь ко всем жителям наших приднепровских районов. Одинаково внимательно смотрите под ноги даже в собственном дворе и в небо, прислушивайтесь к звукам дронов. Перед любыми работами важно детально осматривать место их проведения. Не прикасаться к непонятным предметам, не наступать на них, не переворачивать. Берегите себя!" - призвал глава правительства. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия