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В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом - РИА Новости, 07.03.2024
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12:37 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/mashina-1931681642.html
В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом
В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом - РИА Новости, 07.03.2024
В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом
Правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:37
2024-03-07T12:37
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим взрывчатку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В селе Набережные Моркваши на трассе М-7 остановлен старенький Ford с опасным веществом химического происхождения", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что обнаруженное вещество внешне напоминает взрывчатку. "Груз изъят, отправлен на детальное исследование в лабораторию", — отметил собеседник. По его словам, за рулем машины находился пожилой мужчина. "При задержании сопротивление не оказывал", — резюмировал он.
https://ria.ru/20240205/gruz-1925453972.html
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происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом

В Татарстане проверят снятый с иномарки на трассе М-7 похожий на взрывчатку груз

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим взрывчатку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В селе Набережные Моркваши на трассе М-7 остановлен старенький Ford с опасным веществом химического происхождения", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обнаруженное вещество внешне напоминает взрывчатку.
"Груз изъят, отправлен на детальное исследование в лабораторию", — отметил собеседник.
По его словам, за рулем машины находился пожилой мужчина. "При задержании сопротивление не оказывал", — резюмировал он.
Взрывчатка для терактов в России, перехваченная службой госбезопасности Грузии
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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