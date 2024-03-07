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В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом
В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом - РИА Новости, 07.03.2024
В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом
Правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:37
2024-03-07T12:37
2024-03-07T12:37
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим взрывчатку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В селе Набережные Моркваши на трассе М-7 остановлен старенький Ford с опасным веществом химического происхождения", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что обнаруженное вещество внешне напоминает взрывчатку. "Груз изъят, отправлен на детальное исследование в лабораторию", — отметил собеседник. По его словам, за рулем машины находился пожилой мужчина. "При задержании сопротивление не оказывал", — резюмировал он.
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республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом
В Татарстане проверят снятый с иномарки на трассе М-7 похожий на взрывчатку груз
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим взрывчатку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В селе Набережные Моркваши на трассе М-7 остановлен старенький Ford с опасным веществом химического происхождения", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обнаруженное вещество внешне напоминает взрывчатку.
"Груз изъят, отправлен на детальное исследование в лабораторию", — отметил собеседник.
По его словам, за рулем машины находился пожилой мужчина. "При задержании сопротивление не оказывал", — резюмировал он.
В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж