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В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом

В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом - РИА Новости, 07.03.2024

В Татарстане на трассе М-7 задержали машину с подозрительным грузом

Правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:37

2024-03-07T12:37

2024-03-07T12:37

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Правоохранители остановили на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана автомобиль Ford с химическим веществом, внешне напоминающим взрывчатку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В селе Набережные Моркваши на трассе М-7 остановлен старенький Ford с опасным веществом химического происхождения", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что обнаруженное вещество внешне напоминает взрывчатку. "Груз изъят, отправлен на детальное исследование в лабораторию", — отметил собеседник. По его словам, за рулем машины находился пожилой мужчина. "При задержании сопротивление не оказывал", — резюмировал он.

https://ria.ru/20240205/gruz-1925453972.html

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика татарстан (татарстан)