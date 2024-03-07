Макрон хочет поиграть мускулами в Молдавии, заявил МИД России
Захарова: Макрон, открывая миссию по обороне в Кишиневе, играет мускулами
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрона хочет "поиграть мускулами", заявляя о планах Парижа открыть постоянную миссию по обороне в молдавском Кишиневе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе, сообщил в четверг Макрон.
Комментируя заявление французского президента, Захарова напомнила, что миссии Франции уже покинули ряд африканских стран, потому что не смогли должным образом выполнить свои обязательства и "по-настоящему бороться с терроризмом".
"Позор был на весь мир - оставленные позиции, не исполненные обязательства. А тут подвернулись Армения и Молдова. Соответственно, в теории можно и мускулами поиграть в тренажерном зале, и разведывательной деятельностью позаниматься по периметру российских границ", - отметила она.
В конце февраля глава минобороны Франции сообщил, что постоянный французский военный советник будет присутствовать в Армении. Отмечалось, что французская сторона уже с 2024 года приступит к программам переподготовки армянских военнослужащих.
Накануне сенегальский портал Seneweb сообщал, что Франция сократит свой военный контингент в Сенегале до конца июня. В феврале 2023 года Макрон заявил, что намерен "значительно сократить" французский военный контингент на африканском континенте. Как сообщало издание Monde, численность контингента на базах в Западной Африке будет уменьшена "на несколько сотен солдат".
В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла. Одновременно Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года. Франс Пресс 22 декабря передавало, что последние остававшиеся в Нигере французские военные покинули страну.
В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны.
Ранее французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", вынуждены были покинуть Мали. Летом 2022 года Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе.
Около тысячи французских военных, покинувших Мали и Буркина-Фасо, были дислоцированы в Чаде.