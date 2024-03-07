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Патрушев связал высказывания Макрона с провалом контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/makron-1931705502.html
Патрушев связал высказывания Макрона с провалом контрнаступления ВСУ
Патрушев связал высказывания Макрона с провалом контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 07.03.2024
Патрушев связал высказывания Макрона с провалом контрнаступления ВСУ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев связал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке сил НАТО на Украину с провалом... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:32
2024-03-07T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
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франция
николай патрушев
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев связал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке сил НАТО на Украину с провалом контрнаступления ВСУ и успешными действиями российской армии в ходе специальной военной операции. "Реализацию своих несбыточных планов по нанесению стратегического поражения нашей стране коллективный Запад пытается осуществить на Украине, используя неонацистский террористический киевский режим. Продолжая предоставление масштабной военной и военно-технической помощи, Запад реально участвует в вооруженном конфликте", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа. "В связи с провалом разрекламированного украинского контрнаступления и успешными действиями Вооружённых сил России президент Франции Макрон по итогам состоявшейся 26 февраля в Париже конференции, посвященной Украине, не исключил возможность отправки на Украину натовских военных контингентов. По его словам, государства Запада намерены сделать всё, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать победу на Украине", - добавил Патрушев. А министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе выразил уверенность в том, что если Украина проиграет, то НАТО будет воевать с Россией, отметил секретарь СБ. "Президент России в своем послании Федеральному собранию напомнил о судьбе тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, и предупредил о том, что теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны, что у России есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - напомнил Патрушев.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, россия, украина, франция, николай патрушев, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Николай Патрушев, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
Патрушев связал высказывания Макрона с провалом контрнаступления ВСУ

Патрушев: Макрон хочет отправить войска на Украину из-за провала "контрнаступа"

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев связал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке сил НАТО на Украину с провалом контрнаступления ВСУ и успешными действиями российской армии в ходе специальной военной операции.
"Реализацию своих несбыточных планов по нанесению стратегического поражения нашей стране коллективный Запад пытается осуществить на Украине, используя неонацистский террористический киевский режим. Продолжая предоставление масштабной военной и военно-технической помощи, Запад реально участвует в вооруженном конфликте", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
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"В связи с провалом разрекламированного украинского контрнаступления и успешными действиями Вооружённых сил России президент Франции Макрон по итогам состоявшейся 26 февраля в Париже конференции, посвященной Украине, не исключил возможность отправки на Украину натовских военных контингентов. По его словам, государства Запада намерены сделать всё, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать победу на Украине", - добавил Патрушев.
А министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе выразил уверенность в том, что если Украина проиграет, то НАТО будет воевать с Россией, отметил секретарь СБ.
"Президент России в своем послании Федеральному собранию напомнил о судьбе тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, и предупредил о том, что теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны, что у России есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - напомнил Патрушев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияНиколай ПатрушевЭммануэль МакронВооруженные силы Украины
 
 
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