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В заповеднике в Херсонской области выбрали королеву красоты - РИА Новости, 07.03.2024
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20:55 07.03.2024 (обновлено: 21:16 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/loshad-1931829724.html
В заповеднике в Херсонской области выбрали королеву красоты
В заповеднике в Херсонской области выбрали королеву красоты - РИА Новости, 07.03.2024
В заповеднике в Херсонской области выбрали королеву красоты
Победительницей конкурса красоты среди девяти самок четвероногих обитателей заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области стала лошадь Пржевальского, сообщил... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:55
2024-03-07T21:16
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Победительницей конкурса красоты среди девяти самок четвероногих обитателей заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области стала лошадь Пржевальского, сообщил заповедник в Telegram-канале. "По результатам общего голосования выбрана самая обаятельная и самая привлекательная красавица нашего заповедника. Титул "Королева Аскании" в нынешнем 2024 году получает лошадь Пржевальского", — говорится в сообщении. Конкурс красоты объявили днем ранее, а голосование проходило онлайн. В числе претенденток также были европейская лань, благородный олень, винторогий козел, зебра Чапмана, сибирский козерог, антилопа гну, зебра Греви и азиатский буйвол.Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория на юге Херсонской области площадью более 33 тысяч гектаров, он является старейшим степным заповедником. Территорию основал российский помещик немецкого происхождения Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн в конце XIX века.
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херсонская область , общество
Хорошие новости, Херсонская область , Общество
В заповеднике в Херсонской области выбрали королеву красоты

Королевой красоты в заповеднике "Аскания-Нова" стала лошадь Пржевальского

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛошадь Пржевальского
Лошадь Пржевальского - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лошадь Пржевальского. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Победительницей конкурса красоты среди девяти самок четвероногих обитателей заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области стала лошадь Пржевальского, сообщил заповедник в Telegram-канале.
"По результатам общего голосования выбрана самая обаятельная и самая привлекательная красавица нашего заповедника. Титул "Королева Аскании" в нынешнем 2024 году получает лошадь Пржевальского", — говорится в сообщении.
Конкурс красоты объявили днем ранее, а голосование проходило онлайн. В числе претенденток также были европейская лань, благородный олень, винторогий козел, зебра Чапмана, сибирский козерог, антилопа гну, зебра Греви и азиатский буйвол.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория на юге Херсонской области площадью более 33 тысяч гектаров, он является старейшим степным заповедником. Территорию основал российский помещик немецкого происхождения Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн в конце XIX века.
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Хорошие новостиХерсонская областьОбщество
 
 
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