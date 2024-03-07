https://ria.ru/20240307/livan-1931799638.html
ЦАХАЛ заявил, что атаковал объекты "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ заявил, что атаковал объекты "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 07.03.2024
ЦАХАЛ заявил, что атаковал объекты "Хезболлы" на юге Ливана
ВВС Израиля в четверг нанесли удары по нескольким объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на пуски ракет по северу страны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:10
2024-03-07T18:10
2024-03-07T18:10
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар - РИА Новости. ВВС Израиля в четверг нанесли удары по нескольким объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на пуски ракет по северу страны, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад истребители атаковали два военных строения террористической организации "Хезболлах" в районах Айтарун и Айта аш-Шааб", - говорится в сообщении. Военные отметили, что в последние часы с территории Ливана были зафиксированы пуски ракет по окрестностям Рош-ха-Никры и поселения Яара на севере Израиля, добавив, что артиллерия ЦАХАЛ атаковала источники запуска ракет. Ранее в четверг ливанская газета Al Akhbar сообщила со ссылкой на западные дипломатические источники, что Израиль установил 15 марта в качестве крайнего срока для политического урегулирования с Ливаном на фоне продолжающейся в последние месяцы напряженности на границе двух стран и ежедневных обстрелов. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240307/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, армия обороны израиля (цахал), хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что атаковал объекты "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ: армия атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на обстрелы
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар - РИА Новости.
ВВС Израиля в четверг нанесли удары по нескольким объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на пуски ракет по северу страны, сообщила пресс-служба
Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад истребители атаковали два военных строения террористической организации "Хезболлах" в районах Айтарун и Айта аш-Шааб", - говорится в сообщении.
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Военные отметили, что в последние часы с территории Ливана были зафиксированы пуски ракет по окрестностям Рош-ха-Никры и поселения Яара на севере Израиля, добавив, что артиллерия ЦАХАЛ атаковала источники запуска ракет.
Ранее в четверг ливанская газета Al Akhbar сообщила со ссылкой на западные дипломатические источники, что Израиль установил 15 марта в качестве крайнего срока для политического урегулирования с Ливаном на фоне продолжающейся в последние месяцы напряженности на границе двух стран и ежедневных обстрелов.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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