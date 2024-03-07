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В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду

В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду - РИА Новости, 07.03.2024

В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду

Подписчики соцмедиа ВТБ выбрали голосованием имя маме большого кошачьего семейства – дальневосточному леопарду из национального парка "Земля леопарда", теперь... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:01

2024-03-07T15:01

2024-03-07T15:01

втб

фгбу "земля леопарда"

россия

приморский край

дальний восток

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Подписчики соцмедиа ВТБ выбрали голосованием имя маме большого кошачьего семейства – дальневосточному леопарду из национального парка "Земля леопарда", теперь ее зовут Герда, сообщает банк. ВТБ, поддерживающий национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае, в рамках программы "Хранители леопарда" получил право дать имя самке дальневосточного леопарда и трем ее котятам. На первом этапе имя выбирали главе семьи. Отдать предпочтение можно было одному из пяти вариантов: Герда, Злата, Капиталина, Муза и Русана. В голосовании приняли участие больше 10 тысяч человек, большинство выбрало имя Герда, которое означает "независимая", "решительная" и "стойкая". "ВТБ с гордостью носит почетный статус хранителя леопарда и с большой ответственностью подошел к выбору имени для нашего нового друга. Желаем Герде и ее котятам безопасного и комфортного проживания на живописных заповедных территориях Дальнего Востока и благодарим всех ученых и работников "Земли леопарда" за их важный труд", – приводятся в сообщении пресс-службы ВТБ слова старшего вице-президента банка Натальи Кочневой. Как отметили в пресс-службе, бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Поэтому экологические проекты реализуются в рамках целевой программы "Здоровая страна", созданной в интересах нацпроектов "Здравоохранение", "Экология" и "Демография". Сотрудничество "Земли леопарда" и ВТБ началось в прошлом году, когда банк подарил дирекции заповедников юга Приморья автопоезд для решения различных задач по охране и восстановлению природы. Программа "Хранитель леопарда" запущена ФГБУ "Земля леопарда" в 2014 году, чтобы привлечь внимание к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. За 10 лет работы национального парка популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в три раза - с 35 до 125 особей, напомнили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20240109/ipoteka-1920228717.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, фгбу "земля леопарда", россия, приморский край, дальний восток