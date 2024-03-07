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В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду - РИА Новости, 07.03.2024
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15:01 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/leopard-1931735534.html
В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду
В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду - РИА Новости, 07.03.2024
В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду
Подписчики соцмедиа ВТБ выбрали голосованием имя маме большого кошачьего семейства – дальневосточному леопарду из национального парка "Земля леопарда", теперь... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:01
2024-03-07T15:01
втб
фгбу "земля леопарда"
россия
приморский край
дальний восток
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Подписчики соцмедиа ВТБ выбрали голосованием имя маме большого кошачьего семейства – дальневосточному леопарду из национального парка "Земля леопарда", теперь ее зовут Герда, сообщает банк. ВТБ, поддерживающий национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае, в рамках программы "Хранители леопарда" получил право дать имя самке дальневосточного леопарда и трем ее котятам. На первом этапе имя выбирали главе семьи. Отдать предпочтение можно было одному из пяти вариантов: Герда, Злата, Капиталина, Муза и Русана. В голосовании приняли участие больше 10 тысяч человек, большинство выбрало имя Герда, которое означает "независимая", "решительная" и "стойкая". "ВТБ с гордостью носит почетный статус хранителя леопарда и с большой ответственностью подошел к выбору имени для нашего нового друга. Желаем Герде и ее котятам безопасного и комфортного проживания на живописных заповедных территориях Дальнего Востока и благодарим всех ученых и работников "Земли леопарда" за их важный труд", – приводятся в сообщении пресс-службы ВТБ слова старшего вице-президента банка Натальи Кочневой. Как отметили в пресс-службе, бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Поэтому экологические проекты реализуются в рамках целевой программы "Здоровая страна", созданной в интересах нацпроектов "Здравоохранение", "Экология" и "Демография". Сотрудничество "Земли леопарда" и ВТБ началось в прошлом году, когда банк подарил дирекции заповедников юга Приморья автопоезд для решения различных задач по охране и восстановлению природы. Программа "Хранитель леопарда" запущена ФГБУ "Земля леопарда" в 2014 году, чтобы привлечь внимание к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. За 10 лет работы национального парка популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в три раза - с 35 до 125 особей, напомнили в пресс-службе.
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приморский край
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втб, фгбу "земля леопарда", россия, приморский край, дальний восток
ВТБ, ФГБУ "Земля леопарда", Россия, Приморский край, Дальний Восток

В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду

© Фото : ВТБВ соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду
В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : ВТБ
В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Подписчики соцмедиа ВТБ выбрали голосованием имя маме большого кошачьего семейства – дальневосточному леопарду из национального парка "Земля леопарда", теперь ее зовут Герда, сообщает банк.
ВТБ, поддерживающий национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае, в рамках программы "Хранители леопарда" получил право дать имя самке дальневосточного леопарда и трем ее котятам. На первом этапе имя выбирали главе семьи. Отдать предпочтение можно было одному из пяти вариантов: Герда, Злата, Капиталина, Муза и Русана. В голосовании приняли участие больше 10 тысяч человек, большинство выбрало имя Герда, которое означает "независимая", "решительная" и "стойкая".
"ВТБ с гордостью носит почетный статус хранителя леопарда и с большой ответственностью подошел к выбору имени для нашего нового друга. Желаем Герде и ее котятам безопасного и комфортного проживания на живописных заповедных территориях Дальнего Востока и благодарим всех ученых и работников "Земли леопарда" за их важный труд", – приводятся в сообщении пресс-службы ВТБ слова старшего вице-президента банка Натальи Кочневой.
Как отметили в пресс-службе, бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Поэтому экологические проекты реализуются в рамках целевой программы "Здоровая страна", созданной в интересах нацпроектов "Здравоохранение", "Экология" и "Демография".
Ипотека - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
ВТБ меняет условия выдачи льготной ипотеки
9 января, 09:09
Сотрудничество "Земли леопарда" и ВТБ началось в прошлом году, когда банк подарил дирекции заповедников юга Приморья автопоезд для решения различных задач по охране и восстановлению природы.
Программа "Хранитель леопарда" запущена ФГБУ "Земля леопарда" в 2014 году, чтобы привлечь внимание к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. За 10 лет работы национального парка популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в три раза - с 35 до 125 особей, напомнили в пресс-службе.
 
ВТБФГБУ "Земля леопарда"РоссияПриморский крайДальний Восток
 
 
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