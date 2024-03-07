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Курс доллара поднялся до 90,63 рубля
Курс доллара поднялся до 90,63 рубля - РИА Новости, 07.03.2024
Курс доллара поднялся до 90,63 рубля
Рубль в начале торгов незначительно снижается к американской и китайской валюте, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T08:18
2024-03-07T08:18
2024-03-07T08:49
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов незначительно снижается к американской и китайской валюте, следует из данных Московской биржи. Так, к 7:05 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на четыре копейки, до 90,63 рубля. Юань прибавлял одну копейку, подорожав до 12,54 рубля. По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.За предыдущий день рубль немного подешевел по отношению к доллару (на восемь копеек) и незначительно прибавил по отношению к юаню и евро (три и 11 копеек соответственно). По мнению аналитиков, перед длинными выходными не ожидается сильной волатильности, и российская валюта останется в коридоре 90,5-91 рубль за доллар.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара поднялся до 90,63 рубля
Курс доллара на Московской бирже вырос до 90,63 рубля
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Рубль в начале торгов незначительно снижается к американской и китайской валюте, следует из данных Московской биржи
.
Так, к 7:05 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на четыре копейки, до 90,63 рубля.
Юань прибавлял одну копейку, подорожав до 12,54 рубля.
По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.
За предыдущий день рубль немного подешевел по отношению к доллару (на восемь копеек) и незначительно прибавил по отношению к юаню и евро (три и 11 копеек соответственно). По мнению аналитиков, перед длинными выходными не ожидается сильной волатильности, и российская валюта останется в коридоре 90,5-91 рубль за доллар.