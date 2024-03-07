Мечеть Крыма - знак внимания России к мусульманам, заявили в ДУМ республики
ДУМ Крыма: строительство мечети говорит о внимании России к мусульманам
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСоборная мечеть Крыма "Джума Джами" в Симферополе
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Завершение строительства соборной мечети в Крыму говорит о внимании и интересе, с которыми к мусульманам относится Россия, заявил зампредседателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров.
"Хочу поделиться радостной новостью: у нас произошло завершение строительства соборной мечети. В 2015 году этот процесс был начат, и этот огромный прекрасный мусульманский символ появился в Крыму. Это одна из самых больших мечетей в регионе, наверное, и в Европе. Наверное, и одна из самых красивых мечетей – я не буду, конечно, на себя все перетягивать, ведь каждая мечеть красива по-своему. И соборная мечеть Москвы, и соборная мечеть в Казани Кул-Шариф, и наша мечеть, я думаю, станут достойными представителями современной архитектуры, и самое главное – достойными свидетелями того внимания и того интереса, с которым относятся к мусульманам в России", – сказал Баиров во время проведения видеомоста, посвященного священному месяцу Рамадан, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Строительство соборной мечети, подчеркнул он, стало символом возрождения и укрепления ислама в Крыму и поддержки традиционных исламских ценностей в республике.
Мечеть "Джума Джами", которую начали строить 25 сентября 2015 года, возведена на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих. Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году.
Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по определению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.