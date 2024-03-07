https://ria.ru/20240307/krym-1931804770.html

Мечеть Крыма - знак внимания России к мусульманам, заявили в ДУМ республики

Мечеть Крыма - знак внимания России к мусульманам, заявили в ДУМ республики - РИА Новости, 07.03.2024

Мечеть Крыма - знак внимания России к мусульманам, заявили в ДУМ республики

Завершение строительства соборной мечети в Крыму говорит о внимании и интересе, с которыми к мусульманам относится Россия, заявил зампредседателя Духовного... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T20:44

2024-03-07T20:44

2024-03-07T20:44

религия

россия

республика крым

европа

религия

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Завершение строительства соборной мечети в Крыму говорит о внимании и интересе, с которыми к мусульманам относится Россия, заявил зампредседателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров."Хочу поделиться радостной новостью: у нас произошло завершение строительства соборной мечети. В 2015 году этот процесс был начат, и этот огромный прекрасный мусульманский символ появился в Крыму. Это одна из самых больших мечетей в регионе, наверное, и в Европе. Наверное, и одна из самых красивых мечетей – я не буду, конечно, на себя все перетягивать, ведь каждая мечеть красива по-своему. И соборная мечеть Москвы, и соборная мечеть в Казани Кул-Шариф, и наша мечеть, я думаю, станут достойными представителями современной архитектуры, и самое главное – достойными свидетелями того внимания и того интереса, с которым относятся к мусульманам в России", – сказал Баиров во время проведения видеомоста, посвященного священному месяцу Рамадан, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Строительство соборной мечети, подчеркнул он, стало символом возрождения и укрепления ислама в Крыму и поддержки традиционных исламских ценностей в республике.Мечеть "Джума Джами", которую начали строить 25 сентября 2015 года, возведена на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих. Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году.Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по определению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.

https://ria.ru/20240307/krym-1931804278.html

https://ria.ru/20240306/ramadan-1928267663.html

россия

республика крым

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, республика крым, европа, религия