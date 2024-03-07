https://ria.ru/20240307/krym-1931804278.html

В ДУМ Крыма рассказали, как изменилась жизнь коренных народов после 2014

В ДУМ Крыма рассказали, как изменилась жизнь коренных народов после 2014 - РИА Новости, 07.03.2024

В ДУМ Крыма рассказали, как изменилась жизнь коренных народов после 2014

Заявления Запада об ущемлении прав крымских татар не соответствуют действительности, ситуация после весны 2014 года изменилась в лучшую сторону, заявил замглавы РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:40

2024-03-07T18:40

2024-03-07T18:40

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Заявления Запада об ущемлении прав крымских татар не соответствуют действительности, ситуация после весны 2014 года изменилась в лучшую сторону, заявил замглавы Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК) Эсадуллах Баиров."Весь западный мир пытается показать, что права крымских татар нарушены или ущемлены, что нас якобы притесняют и преследуют. Мы официально заявляем, что права последователей ислама на полуострове и в целом в стране не нарушаются. Более того, начиная с Крымской весны - 2014 религиозная жизнь в Крыму обрела новые горизонты. О них в украинский период мы даже мечтать не могли. Нам рты закрывали, если поднимали тему Соборной мечети. А после весны 2014 года все изменилось в лучшую сторону. Соборная мечеть в Симферополе уже построена", - рассказал Баиров на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По словам религиозного деятеля, сегодня продолжается активная интеграция крымских татар в российское общество."Допускаю, что не все получается и остается ряд вопросов, в том числе о том, что крымские татары как коренной народ должен видеть во властных структурах больше своих представителей. Но на сегодня заместители глав ряда городов и администраций, в минспорте Крыма и других властных структурах крымские татары занимают неплохие позиции", - сообщил Эсадуллах Баиров.Он отметил, что мусульмане Крыма продолжат укреплять межконфессиональное сотрудничество, межнациональный мир, воспитывать молодежь в традициях российского общества"Мы и в дальнейшем готовы с честью и достоинством отстаивать интересы нашего государства внутри и за пределами России", - заключил заммуфтия Крыма.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, украина, симферополь, владимир путин, оон, религия