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В ДУМ Крыма рассказали, как изменилась жизнь коренных народов после 2014 - РИА Новости, 07.03.2024
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Религия
 
18:40 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/krym-1931804278.html
В ДУМ Крыма рассказали, как изменилась жизнь коренных народов после 2014
В ДУМ Крыма рассказали, как изменилась жизнь коренных народов после 2014 - РИА Новости, 07.03.2024
В ДУМ Крыма рассказали, как изменилась жизнь коренных народов после 2014
Заявления Запада об ущемлении прав крымских татар не соответствуют действительности, ситуация после весны 2014 года изменилась в лучшую сторону, заявил замглавы РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:40
2024-03-07T18:40
религия
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Заявления Запада об ущемлении прав крымских татар не соответствуют действительности, ситуация после весны 2014 года изменилась в лучшую сторону, заявил замглавы Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК) Эсадуллах Баиров."Весь западный мир пытается показать, что права крымских татар нарушены или ущемлены, что нас якобы притесняют и преследуют. Мы официально заявляем, что права последователей ислама на полуострове и в целом в стране не нарушаются. Более того, начиная с Крымской весны - 2014 религиозная жизнь в Крыму обрела новые горизонты. О них в украинский период мы даже мечтать не могли. Нам рты закрывали, если поднимали тему Соборной мечети. А после весны 2014 года все изменилось в лучшую сторону. Соборная мечеть в Симферополе уже построена", - рассказал Баиров на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По словам религиозного деятеля, сегодня продолжается активная интеграция крымских татар в российское общество."Допускаю, что не все получается и остается ряд вопросов, в том числе о том, что крымские татары как коренной народ должен видеть во властных структурах больше своих представителей. Но на сегодня заместители глав ряда городов и администраций, в минспорте Крыма и других властных структурах крымские татары занимают неплохие позиции", - сообщил Эсадуллах Баиров.Он отметил, что мусульмане Крыма продолжат укреплять межконфессиональное сотрудничество, межнациональный мир, воспитывать молодежь в традициях российского общества"Мы и в дальнейшем готовы с честью и достоинством отстаивать интересы нашего государства внутри и за пределами России", - заключил заммуфтия Крыма.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html
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россия, украина, симферополь, владимир путин, оон, религия
Религия, Россия, Украина, Симферополь, Владимир Путин, ООН, Религия
В ДУМ Крыма рассказали, как изменилась жизнь коренных народов после 2014

Заммуфтия Крыма: жизнь крымских татар после весны 2014 изменилась к лучшему

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСоборная мечеть Крыма "Джума Джами" в Симферополе
Соборная мечеть Крыма Джума Джами в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Заявления Запада об ущемлении прав крымских татар не соответствуют действительности, ситуация после весны 2014 года изменилась в лучшую сторону, заявил замглавы Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК) Эсадуллах Баиров.
"Весь западный мир пытается показать, что права крымских татар нарушены или ущемлены, что нас якобы притесняют и преследуют. Мы официально заявляем, что права последователей ислама на полуострове и в целом в стране не нарушаются. Более того, начиная с Крымской весны - 2014 религиозная жизнь в Крыму обрела новые горизонты. О них в украинский период мы даже мечтать не могли. Нам рты закрывали, если поднимали тему Соборной мечети. А после весны 2014 года все изменилось в лучшую сторону. Соборная мечеть в Симферополе уже построена", - рассказал Баиров на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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По словам религиозного деятеля, сегодня продолжается активная интеграция крымских татар в российское общество.
"Допускаю, что не все получается и остается ряд вопросов, в том числе о том, что крымские татары как коренной народ должен видеть во властных структурах больше своих представителей. Но на сегодня заместители глав ряда городов и администраций, в минспорте Крыма и других властных структурах крымские татары занимают неплохие позиции", - сообщил Эсадуллах Баиров.
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