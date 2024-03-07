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МЧС России отправило в Туву еще две модульные котельные после ЧП на ТЭЦ

МЧС России отправило в Туву еще две модульные котельные после ЧП на ТЭЦ - РИА Новости, 07.03.2024

МЧС России отправило в Туву еще две модульные котельные после ЧП на ТЭЦ

МЧС РФ отправило из Жуковского в Туву спецрейс с модульными котельными для обеспечения теплом и горячей водой населения и соцобъекты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T06:26

2024-03-07T06:26

2024-03-07T06:27

происшествия

россия

жуковский

кызыл

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МЧС РФ отправило из Жуковского в Туву спецрейс с модульными котельными для обеспечения теплом и горячей водой населения и соцобъекты, сообщает пресс-служба ведомства. В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов. Из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС РФ эвакуируют восемь пострадавших, которых доставят на лечение в ожоговый центр краевой клинической больницы. Еще семь пострадавших, по данным главы Тувы Владислава Ховалыга, продолжают лечение в республиканской больнице. "Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в аэропорт города Кызыл. На борту находится две модульные котельные, которые позволят обеспечить население и соцобъекты города Шагонар теплом и горячей водой", - говорится в сообщении. Уточняется, что это уже четвертый спецрейс в Туву.

https://ria.ru/20240307/obogrevateli-1931617051.html

россия

жуковский

кызыл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, жуковский, кызыл, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76