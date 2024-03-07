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МЧС России отправило в Туву еще две модульные котельные после ЧП на ТЭЦ - РИА Новости, 07.03.2024
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06:26 07.03.2024 (обновлено: 06:27 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/kotelnye-1931621785.html
МЧС России отправило в Туву еще две модульные котельные после ЧП на ТЭЦ
МЧС России отправило в Туву еще две модульные котельные после ЧП на ТЭЦ - РИА Новости, 07.03.2024
МЧС России отправило в Туву еще две модульные котельные после ЧП на ТЭЦ
МЧС РФ отправило из Жуковского в Туву спецрейс с модульными котельными для обеспечения теплом и горячей водой населения и соцобъекты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:26
2024-03-07T06:27
происшествия
россия
жуковский
кызыл
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МЧС РФ отправило из Жуковского в Туву спецрейс с модульными котельными для обеспечения теплом и горячей водой населения и соцобъекты, сообщает пресс-служба ведомства. В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов. Из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС РФ эвакуируют восемь пострадавших, которых доставят на лечение в ожоговый центр краевой клинической больницы. Еще семь пострадавших, по данным главы Тувы Владислава Ховалыга, продолжают лечение в республиканской больнице. "Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в аэропорт города Кызыл. На борту находится две модульные котельные, которые позволят обеспечить население и соцобъекты города Шагонар теплом и горячей водой", - говорится в сообщении. Уточняется, что это уже четвертый спецрейс в Туву.
https://ria.ru/20240307/obogrevateli-1931617051.html
россия
жуковский
кызыл
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происшествия, россия, жуковский, кызыл, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
Происшествия, Россия, Жуковский, Кызыл, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
МЧС России отправило в Туву еще две модульные котельные после ЧП на ТЭЦ

Спецрейс МЧС с еще двумя модульными котельными отправился в Туву после ЧП на ТЭЦ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Ил-76. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МЧС РФ отправило из Жуковского в Туву спецрейс с модульными котельными для обеспечения теплом и горячей водой населения и соцобъекты, сообщает пресс-служба ведомства.
В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов. Из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС РФ эвакуируют восемь пострадавших, которых доставят на лечение в ожоговый центр краевой клинической больницы. Еще семь пострадавших, по данным главы Тувы Владислава Ховалыга, продолжают лечение в республиканской больнице.
"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в аэропорт города Кызыл. На борту находится две модульные котельные, которые позволят обеспечить население и соцобъекты города Шагонар теплом и горячей водой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это уже четвертый спецрейс в Туву.
Самолет Ан-74 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Самолет МЧС с дополнительными обогревателями вылетел в Туву
Вчера, 04:58
 
ПроисшествияРоссияЖуковскийКызылВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76
 
 
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