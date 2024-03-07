https://ria.ru/20240307/koreya-1931625753.html

Глава МИД КНР призвал не разрушать стабильность на Корейском полуострове

Глава МИД КНР призвал не разрушать стабильность на Корейском полуострове - РИА Новости, 07.03.2024

Глава МИД КНР призвал не разрушать стабильность на Корейском полуострове

Корейский полуостров не должен снова оказаться в состоянии войны и хаоса, необходимо прекратить запугивания и давление, остановить спираль конфронтации, заявил... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:30

2024-03-07T07:30

2024-03-07T07:30

в мире

корейский полуостров

китай

ван и (политик)

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Корейский полуостров не должен снова оказаться в состоянии войны и хаоса, необходимо прекратить запугивания и давление, остановить спираль конфронтации, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И. "Нынешняя ситуация на Корейском полуострове становится все более напряженной - и это то, чего Китай не хочет видеть. Мир и так достаточно хаотичен. Полуостров не должен снова оказаться в состоянии войны и хаоса", - сказал Ван И. Он отметил, что тот, кто хочет под предлогом проблемы полуострова начать конфронтацию времен холодной войны, должен нести историческую ответственность. "Если вы хотите разрушить мир и стабильность в регионе, вы заплатите огромную цену", - подчеркнул он. Глава МИД также отметил, что позиция Китая по Корейскому полуострову последовательна и заключается в усилиях по установлению мира, стабильности и долгосрочного порядка на полуострове. "В первую очередь, необходимо прекратить запугивания и давление, остановить спираль конфронтации. Фундаментальный путь заключается в возобновлении мирных переговоров, урегулировании разумных озабоченностей в области безопасности всех сторон, особенно северокорейской стороны, и продвижении процесса политического урегулирования проблемы полуострова", - сказал министр.

https://ria.ru/20240307/kndr-1931624726.html

https://ria.ru/20240211/kitaytsy-1926604670.html

корейский полуостров

китай

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в мире, корейский полуостров, китай, ван и (политик)