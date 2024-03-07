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Глава МИД КНР призвал не разрушать стабильность на Корейском полуострове - РИА Новости, 07.03.2024
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07:30 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/koreya-1931625753.html
Глава МИД КНР призвал не разрушать стабильность на Корейском полуострове
Глава МИД КНР призвал не разрушать стабильность на Корейском полуострове - РИА Новости, 07.03.2024
Глава МИД КНР призвал не разрушать стабильность на Корейском полуострове
Корейский полуостров не должен снова оказаться в состоянии войны и хаоса, необходимо прекратить запугивания и давление, остановить спираль конфронтации, заявил... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:30
2024-03-07T07:30
в мире
корейский полуостров
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Корейский полуостров не должен снова оказаться в состоянии войны и хаоса, необходимо прекратить запугивания и давление, остановить спираль конфронтации, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И. "Нынешняя ситуация на Корейском полуострове становится все более напряженной - и это то, чего Китай не хочет видеть. Мир и так достаточно хаотичен. Полуостров не должен снова оказаться в состоянии войны и хаоса", - сказал Ван И. Он отметил, что тот, кто хочет под предлогом проблемы полуострова начать конфронтацию времен холодной войны, должен нести историческую ответственность. "Если вы хотите разрушить мир и стабильность в регионе, вы заплатите огромную цену", - подчеркнул он. Глава МИД также отметил, что позиция Китая по Корейскому полуострову последовательна и заключается в усилиях по установлению мира, стабильности и долгосрочного порядка на полуострове. "В первую очередь, необходимо прекратить запугивания и давление, остановить спираль конфронтации. Фундаментальный путь заключается в возобновлении мирных переговоров, урегулировании разумных озабоченностей в области безопасности всех сторон, особенно северокорейской стороны, и продвижении процесса политического урегулирования проблемы полуострова", - сказал министр.
https://ria.ru/20240307/kndr-1931624726.html
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в мире, корейский полуостров, китай, ван и (политик)
В мире, Корейский полуостров, Китай, Ван И (политик)
Глава МИД КНР призвал не разрушать стабильность на Корейском полуострове

Ван И: Корейский полуостров не должен снова оказаться в состоянии войны и хаоса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел КНР Ван И . Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Корейский полуостров не должен снова оказаться в состоянии войны и хаоса, необходимо прекратить запугивания и давление, остановить спираль конфронтации, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И.
"Нынешняя ситуация на Корейском полуострове становится все более напряженной - и это то, чего Китай не хочет видеть. Мир и так достаточно хаотичен. Полуостров не должен снова оказаться в состоянии войны и хаоса", - сказал Ван И.
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Он отметил, что тот, кто хочет под предлогом проблемы полуострова начать конфронтацию времен холодной войны, должен нести историческую ответственность.
"Если вы хотите разрушить мир и стабильность в регионе, вы заплатите огромную цену", - подчеркнул он.
Глава МИД также отметил, что позиция Китая по Корейскому полуострову последовательна и заключается в усилиях по установлению мира, стабильности и долгосрочного порядка на полуострове.
"В первую очередь, необходимо прекратить запугивания и давление, остановить спираль конфронтации. Фундаментальный путь заключается в возобновлении мирных переговоров, урегулировании разумных озабоченностей в области безопасности всех сторон, особенно северокорейской стороны, и продвижении процесса политического урегулирования проблемы полуострова", - сказал министр.
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