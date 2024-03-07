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Ким Чен Ын посетил учебную базу северокорейской армии - РИА Новости, 07.03.2024
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07:22 07.03.2024 (обновлено: 09:20 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/kndr-1931624726.html
Ким Чен Ын посетил учебную базу северокорейской армии
Ким Чен Ын посетил учебную базу северокорейской армии - РИА Новости, 07.03.2024
Ким Чен Ын посетил учебную базу северокорейской армии
Лидер КНДР Ким Чен Ын 6 марта посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) для оперативных учений в западной части страны, где осмотрел тренировочные... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:22
2024-03-07T09:20
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 7 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 6 марта посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) для оперативных учений в западной части страны, где осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими учениями военных частей, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Северокорейского лидера сопровождал секретарь ЦК ТПК, зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон. На месте Ким Чен Ына встретил командный состав КНА, в том числе министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник генштаба КНА Ли Ён Гиль. "Ким Чен Ын подробно ознакомился с сооружениями и разными тренировочными местами главной базы для оперативных учений… Он поднялся на наблюдательный пункт, где получил рапорт о плане практических учений частей на этот день и руководил учениями", - сообщает ЦТАК. Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" учениями военных, которые находятся в полной боевой готовности. Он подчеркнул необходимость еще более активных тренировок и выдвинул программные задачи для проведения более интенсивных и практичных учений, "гарантирующих достижение победы в войне". Он добавил, что для того, чтобы "сдерживать постоянную угрозу врагов подавляющей силой и последовательно срывать малейшие попытки развязывания войны", армия всегда должна проявлять "наивысшие" требования к усовершенствованию своей боевой подготовки с учетом последних изменений в ведении войны и в текущей ситуации и непрерывно усиливать практические учения для "стремительного повышения боеспособности". Лидер КНДР также сфотографировался на память с бойцами.
https://ria.ru/20240210/kndr-1926537990.html
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын посетил учебную базу северокорейской армии

ЦТАК: Ким Чен Ын посетил учебную базу северокорейской армии и руководил учениями

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии
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СЕУЛ, 7 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 6 марта посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) для оперативных учений в западной части страны, где осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими учениями военных частей, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Северокорейского лидера сопровождал секретарь ЦК ТПК, зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон. На месте Ким Чен Ына встретил командный состав КНА, в том числе министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник генштаба КНА Ли Ён Гиль.
"Ким Чен Ын подробно ознакомился с сооружениями и разными тренировочными местами главной базы для оперативных учений… Он поднялся на наблюдательный пункт, где получил рапорт о плане практических учений частей на этот день и руководил учениями", - сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" учениями военных, которые находятся в полной боевой готовности. Он подчеркнул необходимость еще более активных тренировок и выдвинул программные задачи для проведения более интенсивных и практичных учений, "гарантирующих достижение победы в войне".
Он добавил, что для того, чтобы "сдерживать постоянную угрозу врагов подавляющей силой и последовательно срывать малейшие попытки развязывания войны", армия всегда должна проявлять "наивысшие" требования к усовершенствованию своей боевой подготовки с учетом последних изменений в ведении войны и в текущей ситуации и непрерывно усиливать практические учения для "стремительного повышения боеспособности".
Лидер КНДР также сфотографировался на память с бойцами.
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В миреКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
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