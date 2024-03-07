https://ria.ru/20240307/kladbische-1931612978.html
Всего за неделю. Потери на Украине вызвали шок в США
Всего за неделю. Потери на Украине вызвали шок в США - РИА Новости, 07.03.2024
Всего за неделю. Потери на Украине вызвали шок в США
Растущие потери танков M1 Abrams на Украине показали, что они ничем не лучше других боевых машин, написал обозреватель американского журнала National Interest... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T02:55
2024-03-07T02:55
2024-03-07T02:55
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Растущие потери танков M1 Abrams на Украине показали, что они ничем не лучше других боевых машин, написал обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу."Менее чем за неделю Украина потеряла в боях три американских основных боевых танка M1 Abrams", — отметил журналист.Несмотря на бравурные заявления американских официальных лиц о якобы решающей роли Abrams на поле боя, американские машины не оправдали завышенных ожиданий, добавил он. Как отметил Сучиу, украинцы слишком привыкли к советской технике, из-за чего не могут быстро освоить западные танки. Обозреватель согласился со словами пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что Abrams будут гореть так же, как любая другая бронетехника ВСУ."Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем, что бы ни говорили о них американские военные", — подытожил автор.M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. M1 Abrams — один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Танк имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.США обещали передать Киеву Abrams в количестве 31 единицы, СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.Ранее Минобороны сообщало об уничтожении двух танков Abrams в зоне проведения спецоперации. Один из них подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия — производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских военных, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем они применили два БПЛА и сожгли остановленный танк.Кроме того, в среду командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющий задачи на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости, что российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams.
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931558163.html
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в мире, украина, россия, петер сучиу, дмитрий песков, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Петер Сучиу, Дмитрий Песков, M1 Abrams
Всего за неделю. Потери на Украине вызвали шок в США
NI: Украина стала кладбищем для танков Abrams
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Растущие потери танков M1 Abrams на Украине показали, что они ничем не лучше других боевых машин, написал обозреватель американского журнала National Interest
Петер Сучиу.
"Менее чем за неделю Украина потеряла в боях три американских основных боевых танка M1 Abrams", — отметил журналист.
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Несмотря на бравурные заявления американских официальных лиц о якобы решающей роли Abrams на поле боя, американские машины не оправдали завышенных ожиданий, добавил он. Как отметил Сучиу, украинцы слишком привыкли к советской технике, из-за чего не могут быстро освоить западные танки.
Обозреватель согласился со словами пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова
о том, что Abrams будут гореть так же, как любая другая бронетехника ВСУ.
«
"Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем, что бы ни говорили о них американские военные", — подытожил автор.
M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. M1 Abrams — один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Танк имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.
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обещали передать Киеву Abrams в количестве 31 единицы, СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ
этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении двух танков Abrams в зоне проведения спецоперации. Один из них подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия — производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских военных, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем они применили два БПЛА и сожгли остановленный танк.
Кроме того, в среду командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющий задачи на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости, что российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams.
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