https://ria.ru/20240307/kitay-1931626958.html

Глава МИД КНР рассказал о цели китайской дипломатии

Глава МИД КНР рассказал о цели китайской дипломатии - РИА Новости, 07.03.2024

Глава МИД КНР рассказал о цели китайской дипломатии

Пекин намерен предлагать больше китайских решений для урегулирования глобальных проблем, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:58

2024-03-07T07:58

2024-03-07T07:58

в мире

китай

пекин

ван и (политик)

всекитайское собрание народных представителей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Пекин намерен предлагать больше китайских решений для урегулирования глобальных проблем, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Мы твердо придерживаемся независимой мирной внешней политики и решительно защищаем государственный суверенитет и национальное достоинство", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Он добавил, что Китай будет поддерживать честность и справедливость, а также "претворять в жизнь настоящую многосторонность и продвигать демократизацию международных отношений". "Мы будем содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и твердо отстаивать цели китайской дипломатии. Будем неуклонно следовать по пути единства и сотрудничества, активно предлагать больше китайских планов для урегулирования в региональных горячих точках и решения глобальных проблем", - добавил министр. Ван И указал на готовность Китая предоставлять больше общественных благ, способствующих миру и развитию во всем мире, а также давать миру новые возможности благодаря развитию КНР. Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931622081.html

https://ria.ru/20240307/kitay-1931620650.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей