https://ria.ru/20240307/kitay-1931626958.html
Глава МИД КНР рассказал о цели китайской дипломатии
Глава МИД КНР рассказал о цели китайской дипломатии - РИА Новости, 07.03.2024
Глава МИД КНР рассказал о цели китайской дипломатии
Пекин намерен предлагать больше китайских решений для урегулирования глобальных проблем, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:58
2024-03-07T07:58
2024-03-07T07:58
в мире
китай
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Пекин намерен предлагать больше китайских решений для урегулирования глобальных проблем, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Мы твердо придерживаемся независимой мирной внешней политики и решительно защищаем государственный суверенитет и национальное достоинство", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Он добавил, что Китай будет поддерживать честность и справедливость, а также "претворять в жизнь настоящую многосторонность и продвигать демократизацию международных отношений". "Мы будем содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и твердо отстаивать цели китайской дипломатии. Будем неуклонно следовать по пути единства и сотрудничества, активно предлагать больше китайских планов для урегулирования в региональных горячих точках и решения глобальных проблем", - добавил министр. Ван И указал на готовность Китая предоставлять больше общественных благ, способствующих миру и развитию во всем мире, а также давать миру новые возможности благодаря развитию КНР. Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931622081.html
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в мире, китай, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Глава МИД КНР рассказал о цели китайской дипломатии
Ван И: Китай будет предлагать решения для урегулирования глобальных проблем
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Пекин намерен предлагать больше китайских решений для урегулирования глобальных проблем, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"Мы твердо придерживаемся независимой мирной внешней политики и решительно защищаем государственный суверенитет и национальное достоинство", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей
(парламент КНР).
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Он добавил, что Китай будет поддерживать честность и справедливость, а также "претворять в жизнь настоящую многосторонность и продвигать демократизацию международных отношений".
"Мы будем содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и твердо отстаивать цели китайской дипломатии. Будем неуклонно следовать по пути единства и сотрудничества, активно предлагать больше китайских планов для урегулирования в региональных горячих точках и решения глобальных проблем", - добавил министр.
Ван И указал на готовность Китая предоставлять больше общественных благ, способствующих миру и развитию во всем мире, а также давать миру новые возможности благодаря развитию КНР.
Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
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