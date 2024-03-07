https://ria.ru/20240307/kitay-1931621195.html
Глава МИД КНР рассказал о новом импульсе в сотрудничестве с Россией
Глава МИД КНР рассказал о новом импульсе в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 07.03.2024
Глава МИД КНР рассказал о новом импульсе в сотрудничестве с Россией
Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы придать новый импульс сотрудничеству и постоянно укреплять основу дружбы между двумя народами, заявил на... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:09
2024-03-07T06:09
2024-03-07T06:16
в мире
китай
россия
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы придать новый импульс сотрудничеству и постоянно укреплять основу дружбы между двумя народами, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "В этом году китайско-российские отношения отметят 75-летие установления дипломатических отношений, мы совместно организуем и проведем Годы культуры Китая и России, отношения двух стран открывают новые возможности развития", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Он добавил, что "Китай готов работать вместе с Россией, чтобы придать новый импульс сотрудничеству и постоянно укреплять основу дружбы между народами двух стран". Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20240307/kitay-1931619526.html
https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html
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в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Россия, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Глава МИД КНР рассказал о новом импульсе в сотрудничестве с Россией
Глава МИД КНР Ван И: Китай готов придать новый импульс сотрудничеству с Россией