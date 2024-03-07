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Глава МИД КНР рассказал о новом импульсе в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 07.03.2024
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06:09 07.03.2024 (обновлено: 06:16 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/kitay-1931621195.html
Глава МИД КНР рассказал о новом импульсе в сотрудничестве с Россией
Глава МИД КНР рассказал о новом импульсе в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 07.03.2024
Глава МИД КНР рассказал о новом импульсе в сотрудничестве с Россией
Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы придать новый импульс сотрудничеству и постоянно укреплять основу дружбы между двумя народами, заявил на... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:09
2024-03-07T06:16
в мире
китай
россия
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы придать новый импульс сотрудничеству и постоянно укреплять основу дружбы между двумя народами, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "В этом году китайско-российские отношения отметят 75-летие установления дипломатических отношений, мы совместно организуем и проведем Годы культуры Китая и России, отношения двух стран открывают новые возможности развития", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Он добавил, что "Китай готов работать вместе с Россией, чтобы придать новый импульс сотрудничеству и постоянно укреплять основу дружбы между народами двух стран". Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20240307/kitay-1931619526.html
https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html
китай
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в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Россия, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Глава МИД КНР рассказал о новом импульсе в сотрудничестве с Россией

Глава МИД КНР Ван И: Китай готов придать новый импульс сотрудничеству с Россией

© POOL | Перейти в медиабанкГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И
© POOL
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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы придать новый импульс сотрудничеству и постоянно укреплять основу дружбы между двумя народами, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"В этом году китайско-российские отношения отметят 75-летие установления дипломатических отношений, мы совместно организуем и проведем Годы культуры Китая и России, отношения двух стран открывают новые возможности развития", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Глава МИД КНР рассказал о принципах сотрудничества Китая и России
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Он добавил, что "Китай готов работать вместе с Россией, чтобы придать новый импульс сотрудничеству и постоянно укреплять основу дружбы между народами двух стран".
Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
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В миреКитайРоссияПекинВан И (политик)Всекитайское собрание народных представителей
 
 
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