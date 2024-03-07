https://ria.ru/20240307/khischeniya-1931820513.html

В Омске бухгалтера "Почты России" осудили за хищение 16 миллионов рублей

В Омске бухгалтера "Почты России" осудили за хищение 16 миллионов рублей - РИА Новости, 07.03.2024

В Омске бухгалтера "Почты России" осудили за хищение 16 миллионов рублей

Бухгалтера омского отделения "Почты России" приговорили к 3,5 годам колонии за хищение 16 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:51

2024-03-07T19:51

2024-03-07T19:51

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омск

омская область

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ОМСК, 7 мар - РИА Новости. Бухгалтера омского отделения "Почты России" приговорили к 3,5 годам колонии за хищение 16 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Выяснилось, что бухгалтер приказывала подчиненному готовить платежные поручения. В них было обоснование для перечисления денег, поступающих на счет Почтамта за оплату коммунальных услуг, в адрес ряда фирм, оформленных на ее знакомых. "В последующем собственники организаций эти денежные средства возвращали осужденной. Таким образом, в период с августа 2001 года по май 2004 года, ей удалось похитить более 16 миллионов рублей", - уточнили в пресс-службе. В 2004 году женщина уволилась. Она уехала из Омска и установить ее местонахождение удалось лишь спустя 18 лет. Центральный районный суд Омска признал ее виновной по статье "мошенничество в особо крупном размере". "Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, обязав в полном объеме выплатить УФПС Омской области - филиала АО "Почта России" причиненный ущерб", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240305/khischenie-1931240104.html

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