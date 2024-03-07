https://ria.ru/20240307/khimki-1931792639.html

Глава Химок Волошин встретился с семьями бойцов СВО

Глава Химок Волошин встретился с семьями бойцов СВО - РИА Новости, 07.03.2024

Глава Химок Волошин встретился с семьями бойцов СВО

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в преддверии 8 Марта встретился с семьями военнослужащих — участников специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:47

2024-03-07T17:47

2024-03-07T17:47

химки

донбасс

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в преддверии 8 Марта встретился с семьями военнослужащих — участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба городской администрации. Женам и дочерям бойцов вручили букеты цветов и подарки. "Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается приоритетом нашей работы. Пока наши бойцы на передовой, мы делаем все возможное для того, чтобы семьи ощущали нашу поддержку и заботу", — приводятся в сообщении слова Волошина. По данным пресс-службы, социальные работники, волонтеры и сотрудники администрации продолжают оказывать поддержку родным военнослужащих. За два года решили более 800 различных вопросов - помогли оформить кредитные каникулы, льготы на оплату ЖКУ, получить путевки в детские сады вне очереди, устроить детей бесплатно в творческие кружки, спортивные секции и многое другое. Обо всех мерах поддержки в Химках можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88, а также в самом Центре с 11:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным по адресу: улица 9 Мая, д.18Б. Ранее на встрече с главой Химок создатель движения "Ангелы Фронта" Мария Постольникова попросила выделить дополнительный автомобиль для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. В благодарность за оказанную помощь Постольникова передала Волошину от участниц движения "Ангелы фронта" - связанную игрушку чебурашки. С начала СВО Химки присоединились к сбору гуманитарных грузов для российских военнослужащих и жителей Донбасса. Каждый месяц в зону СВО отправляют новые партии продовольствия, медикаментов, теплой одежды, дополнительной техники. В общей сложности из Химок направили более 200 тонн грузов.

https://ria.ru/20240306/pozdravleniya-1931575373.html

химки

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, донбасс, дмитрий волошин (глава городского округа химки)