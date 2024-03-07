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В Херсоне получила повреждения припортовая инфраструктура - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/kherson-1931634507.html
В Херсоне получила повреждения припортовая инфраструктура
В Херсоне получила повреждения припортовая инфраструктура - РИА Новости, 07.03.2024
В Херсоне получила повреждения припортовая инфраструктура
Припортовая инфраструктура и объект критической инфраструктуры повреждены из-за взрывов в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T09:21
2024-03-07T09:21
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Припортовая инфраструктура и объект критической инфраструктуры повреждены из-за взрывов в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале."В Херсоне… зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру", - написал Прокудин. По его словам, в подконтрольной Киеву части Херсонской области "были попадания в объект критической инфраструктуры". Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В Херсоне получила повреждения припортовая инфраструктура

Глава ОВА Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсоне

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Припортовая инфраструктура и объект критической инфраструктуры повреждены из-за взрывов в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
"В Херсоне… зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру", - написал Прокудин.
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По его словам, в подконтрольной Киеву части Херсонской области "были попадания в объект критической инфраструктуры".
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская область
 
 
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