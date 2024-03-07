https://ria.ru/20240307/khabarovsk-1931491522.html

Хабаровск стал лидером городов России с хорошими возможностями для работы

Хабаровск стал лидером городов России с хорошими возможностями для работы - РИА Новости, 07.03.2024

Хабаровск стал лидером городов России с хорошими возможностями для работы

Хабаровск вошел в число городов-лидеров, где есть хорошие возможности для работы и профессионального развития; такие данные следуют из Индекса качества жизни... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:00

2024-03-07T12:00

2024-03-07T12:00

хабаровск

хабаровский край

игорь шувалов

агентство стратегических инициатив (аси)

светлана чупшева

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Хабаровск вошел в число городов-лидеров, где есть хорошие возможности для работы и профессионального развития; такие данные следуют из Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба госкорпорации.Комплексный показатель "Работа и доходы" в Хабаровске оценивается в 55,6 из 100 баллов при среднем для других городов Индекса показателе в 52,3 балла. Уровень безработицы в Хабаровске вдвое ниже 0,29% против среднего показателя в 0,69%.Оценку ситуации на рынке труда подтверждают в ходе опросов и сами горожане. Наличие подходящих вакансий респонденты оценили на 3,34 балла из 5 баллов (средний показатель для других городов составляет 3,2 балла). В Хабаровске на 10 тысяч человек открыта 141 вакансия, что больше общероссийских показателей (107), говорится в сообщении.Активны хабаровчане и в изобретении инноваций. Так, на один миллион жителей приходится более трех тысяч заявок на патенты, в то время как других городах более скромные значения — в среднем 2,6 тысячи.Один из важнейших показателей качества жизни в городах - мобильность. В Хабаровске хорошо развита транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть. Порядка 98% горожан живут в 10 минутах ходьбы от остановок общественного транспорта. Сами жители говорят, что по дороге на работу или учебу ждут нужный автобус, троллейбус или трамвай меньше 18 минут (в других городах в среднем это порядка 20 минут). Каждый десятый хабаровчанин регулярно пользуется услугами такси, порядка 3,7% горожан добираются на работу или домой на велосипедах и самокатах."Индекс объединяет как объективные - статистические, пространственные и транзакционные данные, так и субъективные - результаты опросов горожан. В результате и бизнес и управленцы могут как оценить эффекты от проектов и программ, так и тиражировать лучшие решения, запрос на который формирует городская семья", - сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, слова которого привели в пресс-службе.Там напомнили, что Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.Бизнес-миссия ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Хабаровский край проходит 7 марта. Ее цель – вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями и экспертами сформировать новые проекты и программы по развитию региона и cтраны в целом. В бизнес-миссии участвуют председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. В рамках обсуждений с руководством региона, муниципалитетами, местными экспертами и сообществами, команды определят ряд перспективных направлений для Хабаровского края.Общий объем реализуемых и реализованных при участии ВЭБ.РФ проектов на Дальнем Востоке составляет порядка 4.8 триллиона рублей. Речь о проектах модернизации аэропортов и морских портов, строительстве современных судов различного класса, создании центров обработки данных для локализации ИТ–инфраструктуры, горно-обогатительных комбинатов и предприятий по выпуску минеральных удобрений, а также обновлении общественного транспорта в городах, сферы туризма, строительства жилья и модернизации систем ЖКХ, строительства школ, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240305/vebrf-1930957780.html

https://ria.ru/20240208/tula-1926008677.html

https://ria.ru/20240215/velikiy_novgorod-1927523920.html

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

хабаровск, хабаровский край, игорь шувалов, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, вэб.рф (вэб)