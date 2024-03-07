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Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе, заявил Патрушев - РИА Новости, 07.03.2024
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13:54 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/kavkaz-1931714131.html
Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе, заявил Патрушев
Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе, заявил Патрушев - РИА Новости, 07.03.2024
Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе, заявил Патрушев
США с союзниками пытаются с помощью провокаций и дезинформации запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:54
2024-03-07T13:54
северный кавказ
россия
николай патрушев
сша
безопасность
совет безопасности рф
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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. США с союзниками пытаются с помощью провокаций и дезинформации запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "США и их союзники продолжают вмешиваться в наши внутренние дела в целях ослабить нас изнутри, дестабилизировать обстановку, наращивают усилия по инспирированию протестных и сепаратистских процессов Северном Кавказе, задействуют подконтрольные Западу общественные организации, активно применяют провокации, дезинформацию, технологии негативного информационно-психологического воздействия", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа. "Активисты деструктивной оппозиции при поддержке иностранных некоммерческих организаций, международных организаций, зарубежных СМИ и общественных фондов провоцируют рост протестной активности в субъектах федерации округа в целях подрыва доверия граждан к органам государственной власти", - добавил секретарь СБ.
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северный кавказ, россия, николай патрушев, сша, безопасность, совет безопасности рф
Северный Кавказ, Россия, Николай Патрушев, США, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе, заявил Патрушев

Патрушев: США пытаются фейками и провокациями запустить сепаратизм на Кавказе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. США с союзниками пытаются с помощью провокаций и дезинформации запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"США и их союзники продолжают вмешиваться в наши внутренние дела в целях ослабить нас изнутри, дестабилизировать обстановку, наращивают усилия по инспирированию протестных и сепаратистских процессов Северном Кавказе, задействуют подконтрольные Западу общественные организации, активно применяют провокации, дезинформацию, технологии негативного информационно-психологического воздействия", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
"Активисты деструктивной оппозиции при поддержке иностранных некоммерческих организаций, международных организаций, зарубежных СМИ и общественных фондов провоцируют рост протестной активности в субъектах федерации округа в целях подрыва доверия граждан к органам государственной власти", - добавил секретарь СБ.
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Северный КавказРоссияНиколай ПатрушевСШАБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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