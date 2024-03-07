https://ria.ru/20240307/kavkaz-1931714131.html

Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе, заявил Патрушев

Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе, заявил Патрушев - РИА Новости, 07.03.2024

Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе, заявил Патрушев

США с союзниками пытаются с помощью провокаций и дезинформации запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:54

2024-03-07T13:54

2024-03-07T13:54

северный кавказ

россия

николай патрушев

сша

безопасность

совет безопасности рф

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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. США с союзниками пытаются с помощью провокаций и дезинформации запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "США и их союзники продолжают вмешиваться в наши внутренние дела в целях ослабить нас изнутри, дестабилизировать обстановку, наращивают усилия по инспирированию протестных и сепаратистских процессов Северном Кавказе, задействуют подконтрольные Западу общественные организации, активно применяют провокации, дезинформацию, технологии негативного информационно-психологического воздействия", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа. "Активисты деструктивной оппозиции при поддержке иностранных некоммерческих организаций, международных организаций, зарубежных СМИ и общественных фондов провоцируют рост протестной активности в субъектах федерации округа в целях подрыва доверия граждан к органам государственной власти", - добавил секретарь СБ.

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северный кавказ

россия

сша

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Кирилл Волков

северный кавказ, россия, николай патрушев, сша, безопасность, совет безопасности рф