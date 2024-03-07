Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе, заявил Патрушев
Патрушев: США пытаются фейками и провокациями запустить сепаратизм на Кавказе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МАГАС, 7 мар - РИА Новости. США с союзниками пытаются с помощью провокаций и дезинформации запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"США и их союзники продолжают вмешиваться в наши внутренние дела в целях ослабить нас изнутри, дестабилизировать обстановку, наращивают усилия по инспирированию протестных и сепаратистских процессов Северном Кавказе, задействуют подконтрольные Западу общественные организации, активно применяют провокации, дезинформацию, технологии негативного информационно-психологического воздействия", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
"Активисты деструктивной оппозиции при поддержке иностранных некоммерческих организаций, международных организаций, зарубежных СМИ и общественных фондов провоцируют рост протестной активности в субъектах федерации округа в целях подрыва доверия граждан к органам государственной власти", - добавил секретарь СБ.