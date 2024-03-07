https://ria.ru/20240307/kavkaz-1931669142.html
Патрушев обсудит вопросы безопасности на Северном Кавказе
Патрушев обсудит вопросы безопасности на Северном Кавказе - РИА Новости, 07.03.2024
Патрушев обсудит вопросы безопасности на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Ингушетию, где проведет ежегодное плановое совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности на... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:03
2024-03-07T12:03
2024-03-07T12:03
политика
северный кавказ
россия
николай патрушев
юрий чайка
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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Ингушетию, где проведет ежегодное плановое совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности на Северном Кавказе. "На совещании будут обсуждаться вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа", - сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ. В совещании, которое состоится по поручению президента России Владимира Путина, примут участие полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка, главы регионов округа, представители федеральных министерств и ведомств.
https://ria.ru/20231030/skfo-1906115764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, северный кавказ, россия, николай патрушев, юрий чайка
Политика, Северный Кавказ, Россия, Николай Патрушев, Юрий Чайка
Патрушев обсудит вопросы безопасности на Северном Кавказе
Патрушев прибыл в Ингушетию на совещание по вопросам безопасности на Кавказе