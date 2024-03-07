Рейтинг@Mail.ru
Патрушев обсудит вопросы безопасности на Северном Кавказе - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/kavkaz-1931669142.html
Патрушев обсудит вопросы безопасности на Северном Кавказе
Патрушев обсудит вопросы безопасности на Северном Кавказе - РИА Новости, 07.03.2024
Патрушев обсудит вопросы безопасности на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Ингушетию, где проведет ежегодное плановое совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности на... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:03
2024-03-07T12:03
политика
северный кавказ
россия
николай патрушев
юрий чайка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_04f1f18e2a0698244d9798953b587c00.jpg
МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Ингушетию, где проведет ежегодное плановое совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности на Северном Кавказе. "На совещании будут обсуждаться вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа", - сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ. В совещании, которое состоится по поручению президента России Владимира Путина, примут участие полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка, главы регионов округа, представители федеральных министерств и ведомств.
https://ria.ru/20231030/skfo-1906115764.html
северный кавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_4114257c85af33568fcd8ff12cb48c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, северный кавказ, россия, николай патрушев, юрий чайка
Политика, Северный Кавказ, Россия, Николай Патрушев, Юрий Чайка
Патрушев обсудит вопросы безопасности на Северном Кавказе

Патрушев прибыл в Ингушетию на совещание по вопросам безопасности на Кавказе

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Ингушетию, где проведет ежегодное плановое совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности на Северном Кавказе.
"На совещании будут обсуждаться вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа", - сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ.
В совещании, которое состоится по поручению президента России Владимира Путина, примут участие полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка, главы регионов округа, представители федеральных министерств и ведомств.
Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Чайка выступил с обращением к жителям Северного Кавказа
30 октября 2023, 11:34
 
ПолитикаСеверный КавказРоссияНиколай ПатрушевЮрий Чайка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала