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В конгрессе пошутили над ограждением Капитолия перед выступлением Байдена - РИА Новости, 07.03.2024
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17:43 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/kapitoliy-1931792815.html
В конгрессе пошутили над ограждением Капитолия перед выступлением Байдена
В конгрессе пошутили над ограждением Капитолия перед выступлением Байдена - РИА Новости, 07.03.2024
В конгрессе пошутили над ограждением Капитолия перед выступлением Байдена
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин пошутила над возведением забора вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии ежегодного обращения... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:43
2024-03-07T17:43
в мире
сша
джо байден
марджори тейлор грин
капитолий
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин пошутила над возведением забора вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии ежегодного обращения американского президента Джо Байдена, отметив, что его администрация видит необходимость в ограждениях в центре столицы и при этом выступает против строительства стены на границе с Мексикой. Ранее в пятницу телеканал Fox News сообщал, что вокруг Капитолия в американской столице возвели забор перед ежегодным обращением к конгрессу американского лидера Джо Байдена. "Администрация Байдена возведет забор вокруг Капитолия под покровом ночи, но категорически отказывается строить стену (вдоль границы с Мексикой)", - написала Грин в соцсети Х. При этом она "напомнила" Байдену, что традиционное президентское обращение должно быть посвящено не России и Украине, а самим США. Байден в четверг вечером (рано утром в пятницу по московскому времени) выступит с ежегодным обращением к конгрессу, анонсировалось, что он расскажет о своих "исторических достижениях" на посту главы государства.
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
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в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин, капитолий
В мире, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Капитолий
В конгрессе пошутили над ограждением Капитолия перед выступлением Байдена

Конгрессвуман: Капитолий для Байдена ограждают, а границу закрыть не могут

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин пошутила над возведением забора вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии ежегодного обращения американского президента Джо Байдена, отметив, что его администрация видит необходимость в ограждениях в центре столицы и при этом выступает против строительства стены на границе с Мексикой.
Ранее в пятницу телеканал Fox News сообщал, что вокруг Капитолия в американской столице возвели забор перед ежегодным обращением к конгрессу американского лидера Джо Байдена.
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"Администрация Байдена возведет забор вокруг Капитолия под покровом ночи, но категорически отказывается строить стену (вдоль границы с Мексикой)", - написала Грин в соцсети Х. При этом она "напомнила" Байдену, что традиционное президентское обращение должно быть посвящено не России и Украине, а самим США.
Байден в четверг вечером (рано утром в пятницу по московскому времени) выступит с ежегодным обращением к конгрессу, анонсировалось, что он расскажет о своих "исторических достижениях" на посту главы государства.
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В миреСШАДжо БайденМарджори Тейлор ГринКапитолий
 
 
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