https://ria.ru/20240307/kapitoliy-1931792815.html

В конгрессе пошутили над ограждением Капитолия перед выступлением Байдена

В конгрессе пошутили над ограждением Капитолия перед выступлением Байдена - РИА Новости, 07.03.2024

В конгрессе пошутили над ограждением Капитолия перед выступлением Байдена

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин пошутила над возведением забора вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии ежегодного обращения... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:43

2024-03-07T17:43

2024-03-07T17:43

в мире

сша

джо байден

марджори тейлор грин

капитолий

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин пошутила над возведением забора вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии ежегодного обращения американского президента Джо Байдена, отметив, что его администрация видит необходимость в ограждениях в центре столицы и при этом выступает против строительства стены на границе с Мексикой. Ранее в пятницу телеканал Fox News сообщал, что вокруг Капитолия в американской столице возвели забор перед ежегодным обращением к конгрессу американского лидера Джо Байдена. "Администрация Байдена возведет забор вокруг Капитолия под покровом ночи, но категорически отказывается строить стену (вдоль границы с Мексикой)", - написала Грин в соцсети Х. При этом она "напомнила" Байдену, что традиционное президентское обращение должно быть посвящено не России и Украине, а самим США. Байден в четверг вечером (рано утром в пятницу по московскому времени) выступит с ежегодным обращением к конгрессу, анонсировалось, что он расскажет о своих "исторических достижениях" на посту главы государства.

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин, капитолий