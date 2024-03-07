https://ria.ru/20240307/kandidaty-1931710725.html

Путин рассказал, по каким принципам нужно подбирать кандидатов на работу

Путин рассказал, по каким принципам нужно подбирать кандидатов на работу - РИА Новости, 07.03.2024

Путин рассказал, по каким принципам нужно подбирать кандидатов на работу

Подбирая кандидатов на любые позиции, надо руководствоваться не гендерными, а деловыми принципами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:46

2024-03-07T13:46

2024-03-07T14:13

владимир путин

россия

общество

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Подбирая кандидатов на любые позиции, надо руководствоваться не гендерными, а деловыми принципами, заявил президент РФ Владимир Путин."Не по процентам надо о человеке судить, а по личным и деловым качествам, по его отношению к делу. Поэтому если будет какой-то выбор и женщина будет себя показывать должным образом при определении на место, на должность, на движение по карьерной лестнице – конечно, здесь ограничений быть никаких не может", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

https://ria.ru/20240307/zhenschiny-1931697655.html

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владимир путин, россия, общество