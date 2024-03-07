https://ria.ru/20240307/kandidaty-1931710725.html
Путин рассказал, по каким принципам нужно подбирать кандидатов на работу
Путин рассказал, по каким принципам нужно подбирать кандидатов на работу - РИА Новости, 07.03.2024
Путин рассказал, по каким принципам нужно подбирать кандидатов на работу
Подбирая кандидатов на любые позиции, надо руководствоваться не гендерными, а деловыми принципами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:46
2024-03-07T13:46
2024-03-07T14:13
владимир путин
россия
общество
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Подбирая кандидатов на любые позиции, надо руководствоваться не гендерными, а деловыми принципами, заявил президент РФ Владимир Путин."Не по процентам надо о человеке судить, а по личным и деловым качествам, по его отношению к делу. Поэтому если будет какой-то выбор и женщина будет себя показывать должным образом при определении на место, на должность, на движение по карьерной лестнице – конечно, здесь ограничений быть никаких не может", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин рассказал, по каким принципам нужно подбирать кандидатов на работу
Путин: кандидата на различные должности надо судить по деловым качествам
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Подбирая кандидатов на любые позиции, надо руководствоваться не гендерными, а деловыми принципами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не по процентам надо о человеке судить, а по личным и деловым качествам, по его отношению к делу. Поэтому если будет какой-то выбор и женщина будет себя показывать должным образом при определении на место, на должность, на движение по карьерной лестнице – конечно, здесь ограничений быть никаких не может", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Путин считает, что нет профессий, где не могли бы работать женщины