https://ria.ru/20240307/kallas-1931730041.html
Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент
Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент - РИА Новости, 07.03.2024
Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что останется на своем посту и не примет предложение стать ведущим кандидатом от Альянса либералов и демократов... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:48
2024-03-07T14:48
2024-03-07T14:48
в мире
европа
эстония
кайя каллас
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927024354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc3e7c20dbb1cdb0174aaccb69fb465d.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что останется на своем посту и не примет предложение стать ведущим кандидатом от Альянса либералов и демократов Европы на выборах в Европарламент. "Я очень тщательно обдумала это предложение, у него есть как плюсы, так и минусы. Но я проинформировала руководство ALDE о своем решении не брать на себя эту роль. Я приняла решение продолжить работу на посту премьер-министра Эстонии", - сказала в четверг Каллас на пресс-конференции правительства. Премьер отметила, что сделанное ей предложение является большим признанием для Эстонии в целом и для эстонского правительства. "Наверное, это признак того, что мы сделали что-то правильно", - добавила она. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня. Граждане стран ЕС должны выбрать 720 евродепутатов. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванное должностное лицо сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак".
https://ria.ru/20240301/kallas-1930488121.html
https://ria.ru/20240305/kallas-1931246245.html
европа
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927024354_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_bced9ef2721747a14a9a74077dd1235e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, эстония, кайя каллас, евросоюз, европарламент
В мире, Европа, Эстония, Кайя Каллас, Евросоюз, Европарламент
Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент
Каллас заявила, что останется на посту премьера и не будет баллотироваться в ЕП
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что останется на своем посту и не примет предложение стать ведущим кандидатом от Альянса либералов и демократов Европы на выборах в Европарламент.
"Я очень тщательно обдумала это предложение, у него есть как плюсы, так и минусы. Но я проинформировала руководство ALDE о своем решении не брать на себя эту роль. Я приняла решение продолжить работу на посту премьер-министра Эстонии", - сказала в четверг Каллас на пресс-конференции правительства.
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина
Премьер отметила, что сделанное ей предложение является большим признанием для Эстонии в целом и для эстонского правительства. "Наверное, это признак того, что мы сделали что-то правильно", - добавила она.
Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня. Граждане стран ЕС
должны выбрать 720 евродепутатов.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванное должностное лицо сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак".
Фото завтрака Каллас не убедило СМИ в том, что она не ест россиян