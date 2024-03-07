https://ria.ru/20240307/kallas-1931730041.html

Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент

Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент - РИА Новости, 07.03.2024

Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что останется на своем посту и не примет предложение стать ведущим кандидатом от Альянса либералов и демократов... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:48

2024-03-07T14:48

2024-03-07T14:48

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что останется на своем посту и не примет предложение стать ведущим кандидатом от Альянса либералов и демократов Европы на выборах в Европарламент. "Я очень тщательно обдумала это предложение, у него есть как плюсы, так и минусы. Но я проинформировала руководство ALDE о своем решении не брать на себя эту роль. Я приняла решение продолжить работу на посту премьер-министра Эстонии", - сказала в четверг Каллас на пресс-конференции правительства. Премьер отметила, что сделанное ей предложение является большим признанием для Эстонии в целом и для эстонского правительства. "Наверное, это признак того, что мы сделали что-то правильно", - добавила она. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня. Граждане стран ЕС должны выбрать 720 евродепутатов. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванное должностное лицо сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак".

https://ria.ru/20240301/kallas-1930488121.html

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в мире, европа, эстония, кайя каллас, евросоюз, европарламент