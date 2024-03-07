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Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент - РИА Новости, 07.03.2024
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14:48 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/kallas-1931730041.html
Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент
Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент - РИА Новости, 07.03.2024
Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что останется на своем посту и не примет предложение стать ведущим кандидатом от Альянса либералов и демократов... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:48
2024-03-07T14:48
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что останется на своем посту и не примет предложение стать ведущим кандидатом от Альянса либералов и демократов Европы на выборах в Европарламент. "Я очень тщательно обдумала это предложение, у него есть как плюсы, так и минусы. Но я проинформировала руководство ALDE о своем решении не брать на себя эту роль. Я приняла решение продолжить работу на посту премьер-министра Эстонии", - сказала в четверг Каллас на пресс-конференции правительства. Премьер отметила, что сделанное ей предложение является большим признанием для Эстонии в целом и для эстонского правительства. "Наверное, это признак того, что мы сделали что-то правильно", - добавила она. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня. Граждане стран ЕС должны выбрать 720 евродепутатов. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванное должностное лицо сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак".
https://ria.ru/20240301/kallas-1930488121.html
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в мире, европа, эстония, кайя каллас, евросоюз, европарламент
В мире, Европа, Эстония, Кайя Каллас, Евросоюз, Европарламент
Каллас заявила, что не будет баллотироваться в Европарламент

Каллас заявила, что останется на посту премьера и не будет баллотироваться в ЕП

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что останется на своем посту и не примет предложение стать ведущим кандидатом от Альянса либералов и демократов Европы на выборах в Европарламент.
"Я очень тщательно обдумала это предложение, у него есть как плюсы, так и минусы. Но я проинформировала руководство ALDE о своем решении не брать на себя эту роль. Я приняла решение продолжить работу на посту премьер-министра Эстонии", - сказала в четверг Каллас на пресс-конференции правительства.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина
1 марта, 14:32
Премьер отметила, что сделанное ей предложение является большим признанием для Эстонии в целом и для эстонского правительства. "Наверное, это признак того, что мы сделали что-то правильно", - добавила она.
Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня. Граждане стран ЕС должны выбрать 720 евродепутатов.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванное должностное лицо сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Фото завтрака Каллас не убедило СМИ в том, что она не ест россиян
5 марта, 16:02
 
В миреЕвропаЭстонияКайя КалласЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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