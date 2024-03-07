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Путин оценил рост инвестиций в курорты Краснодарского края - РИА Новости, 07.03.2024
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17:17 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/investitsii-1931785441.html
Путин оценил рост инвестиций в курорты Краснодарского края
Путин оценил рост инвестиций в курорты Краснодарского края - РИА Новости, 07.03.2024
Путин оценил рост инвестиций в курорты Краснодарского края
Президент России Владимир Путин отметил рост инвестиций в развитие курортов Краснодарского края и заявил, что надо постоянно контролировать качество... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:17
2024-03-07T17:17
краснодарский край
владимир путин
экономика
россия
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост инвестиций в развитие курортов Краснодарского края и заявил, что надо постоянно контролировать качество предоставляемых услуг. Путин в четверг посетил Краснодарский край и провел отдельную встречу с главой региона Вениамином Кондратьевым. "Инвестиции в санаторно-курортную отрасль выросли просто невероятно: с 18,6 миллиарда до почти полутриллиона - 487-488 миллиардов", - сказал Путин в ходе встречи. По словам губернатора края, предоставляемые сервис и услуги отвечают мировому уровню. "Надо все-таки за качеством обслуживания следить постоянно, чтобы контроль здесь был постоянный", - подчеркнул президент.
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краснодарский край, владимир путин, экономика, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Владимир Путин, Экономика, Россия, Вениамин Кондратьев
Путин оценил рост инвестиций в курорты Краснодарского края

Путин назвал рост инвестиций в курорты Краснодарского края невероятным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост инвестиций в развитие курортов Краснодарского края и заявил, что надо постоянно контролировать качество предоставляемых услуг.
Путин в четверг посетил Краснодарский край и провел отдельную встречу с главой региона Вениамином Кондратьевым.
«
"Инвестиции в санаторно-курортную отрасль выросли просто невероятно: с 18,6 миллиарда до почти полутриллиона - 487-488 миллиардов", - сказал Путин в ходе встречи.
По словам губернатора края, предоставляемые сервис и услуги отвечают мировому уровню.
"Надо все-таки за качеством обслуживания следить постоянно, чтобы контроль здесь был постоянный", - подчеркнул президент.
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Краснодарский крайВладимир ПутинЭкономикаРоссияВениамин Кондратьев
 
 
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