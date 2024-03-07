https://ria.ru/20240307/investitsii-1931785441.html

Путин оценил рост инвестиций в курорты Краснодарского края

Путин оценил рост инвестиций в курорты Краснодарского края - РИА Новости, 07.03.2024

Путин оценил рост инвестиций в курорты Краснодарского края

Президент России Владимир Путин отметил рост инвестиций в развитие курортов Краснодарского края и заявил, что надо постоянно контролировать качество... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:17

2024-03-07T17:17

2024-03-07T17:17

краснодарский край

владимир путин

экономика

россия

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост инвестиций в развитие курортов Краснодарского края и заявил, что надо постоянно контролировать качество предоставляемых услуг. Путин в четверг посетил Краснодарский край и провел отдельную встречу с главой региона Вениамином Кондратьевым. "Инвестиции в санаторно-курортную отрасль выросли просто невероятно: с 18,6 миллиарда до почти полутриллиона - 487-488 миллиардов", - сказал Путин в ходе встречи. По словам губернатора края, предоставляемые сервис и услуги отвечают мировому уровню. "Надо все-таки за качеством обслуживания следить постоянно, чтобы контроль здесь был постоянный", - подчеркнул президент.

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краснодарский край

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краснодарский край, владимир путин, экономика, россия, вениамин кондратьев