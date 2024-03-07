https://ria.ru/20240307/infrastruktura-1931784584.html
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Сумах
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Сумах - РИА Новости, 07.03.2024
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Сумах
Сумская областная военная администрация на Украине утверждает в Telegram-канале, что объекты инфраструктуры в областном центре подверглись ударам на фоне... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:13
2024-03-07T17:13
2024-03-07T17:14
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сумская областная военная администрация на Украине утверждает в Telegram-канале, что объекты инфраструктуры в областном центре подверглись ударам на фоне воздушной тревоги. "Авиационно-ракетный удар по городу Сумы", - говорится в сообщении. О каком именно объекте идет речь, в администрации не уточнили. Раннее в четверг в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Сумской области. Она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, В мире
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Сумах
Сумская ОВА заявила, что объект инфраструктуры подвергся ракетному удару