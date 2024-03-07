https://ria.ru/20240307/granitsa-1931652544.html

Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины

Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины - РИА Новости, 07.03.2024

Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины

Правительство Польши не намерено закрывать границу для товаров с Украины и полностью отказываться от зеленого курса Евросоюза, заявил журналистам... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:58

2024-03-07T10:58

2024-03-07T10:58

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польша

украина

дональд туск

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ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство Польши не намерено закрывать границу для товаров с Украины и полностью отказываться от зеленого курса Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. На субботу запланирована встреча Туска с представителями фермеров. Ранее он заявлял, что рассматривается вопрос о полном закрытии границы с Украиной для перемещения товаров. "Я не скрываю и могу повторить, что постулаты, которые звучат как "Прочь зеленый курс, заблокировать Украину", для меня невозможны. Я хочу разговаривать о том, как успешно изменить записи зеленого курса, чтобы польский фермер не чувствовал ущемленным, и каким образом урегулировать торговый оборот с Украиной, чтобы успешно защитить польских производителей от неравной конкуренции", - сказал Туск. Он отметил, что не намерен предпринимать лишь символические шаги. "И я в субботу скажу представителям фермеров, что для меня не важны символические действия, например, на несколько дней закрыть границу с Украиной", - сказал польский премьер. "Если кто-то хочет протестовать – это его право. Лишь не нарушал правила, как вчера это делали некоторые участники демонстрации", - заключил он. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, несколько полицейских были ранены. Акции протеста фермеров проходит в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

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в мире, польша, украина, дональд туск