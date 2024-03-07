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Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины - РИА Новости, 07.03.2024
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10:58 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/granitsa-1931652544.html
Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины
Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины - РИА Новости, 07.03.2024
Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины
Правительство Польши не намерено закрывать границу для товаров с Украины и полностью отказываться от зеленого курса Евросоюза, заявил журналистам... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:58
2024-03-07T10:58
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство Польши не намерено закрывать границу для товаров с Украины и полностью отказываться от зеленого курса Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. На субботу запланирована встреча Туска с представителями фермеров. Ранее он заявлял, что рассматривается вопрос о полном закрытии границы с Украиной для перемещения товаров. "Я не скрываю и могу повторить, что постулаты, которые звучат как "Прочь зеленый курс, заблокировать Украину", для меня невозможны. Я хочу разговаривать о том, как успешно изменить записи зеленого курса, чтобы польский фермер не чувствовал ущемленным, и каким образом урегулировать торговый оборот с Украиной, чтобы успешно защитить польских производителей от неравной конкуренции", - сказал Туск. Он отметил, что не намерен предпринимать лишь символические шаги. "И я в субботу скажу представителям фермеров, что для меня не важны символические действия, например, на несколько дней закрыть границу с Украиной", - сказал польский премьер. "Если кто-то хочет протестовать – это его право. Лишь не нарушал правила, как вчера это делали некоторые участники демонстрации", - заключил он. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, несколько полицейских были ранены. Акции протеста фермеров проходит в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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в мире, польша, украина, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Дональд Туск
Польша не будет закрывать границу для товаров с Украины

Премьер Туск: Польша не намерена закрывать границу для товаров с Украины

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины
Люди с флагами Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство Польши не намерено закрывать границу для товаров с Украины и полностью отказываться от зеленого курса Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
На субботу запланирована встреча Туска с представителями фермеров. Ранее он заявлял, что рассматривается вопрос о полном закрытии границы с Украиной для перемещения товаров.
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"Я не скрываю и могу повторить, что постулаты, которые звучат как "Прочь зеленый курс, заблокировать Украину", для меня невозможны. Я хочу разговаривать о том, как успешно изменить записи зеленого курса, чтобы польский фермер не чувствовал ущемленным, и каким образом урегулировать торговый оборот с Украиной, чтобы успешно защитить польских производителей от неравной конкуренции", - сказал Туск.
Он отметил, что не намерен предпринимать лишь символические шаги.
"И я в субботу скажу представителям фермеров, что для меня не важны символические действия, например, на несколько дней закрыть границу с Украиной", - сказал польский премьер.
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"Если кто-то хочет протестовать – это его право. Лишь не нарушал правила, как вчера это делали некоторые участники демонстрации", - заключил он.
В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, несколько полицейских были ранены.
Акции протеста фермеров проходит в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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