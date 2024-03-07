https://ria.ru/20240307/gosregulirovanie-1931835555.html
Правительство распространило госрегулирование цен на неуправляемые бомбы
Правительство распространило госрегулирование цен на неуправляемые бомбы - РИА Новости, 07.03.2024
Правительство распространило госрегулирование цен на неуправляемые бомбы
Правительство России распорядилось внести неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов в перечень продукции гособоронзаказа, на которые распространяется... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T21:50
2024-03-07T21:50
2024-03-07T22:03
безопасность
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство России распорядилось внести неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов в перечень продукции гособоронзаказа, на которые распространяется государственное регулирование цен, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в перечень продукции по государственному оборонному заказу, на которую распространяется государственное урегулирование цен (за исключением ядерного оружейного комплекса), утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №976-р... , следующие изменения: а) пункт 34 изложить в следующей редакции: "34. Управляемые и неуправляемые бомбы"; б) раздел I дополнить пунктом 38.3 следующего содержания: "38.3. Боеприпасы всех типов", - говорится в тексте распоряжения. Ранее государство регулировало цены только на управляемые бомбы.
https://ria.ru/20240212/triumf-1926470935.html
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безопасность, россия
Правительство распространило госрегулирование цен на неуправляемые бомбы
Правительство РФ распространило госрегулирование цен на неуправляемые бомбы