https://ria.ru/20240307/germaniya-1931715986.html
В Берлине боятся, что их ложь о России вскроется, заявил МИД
В Берлине боятся, что их ложь о России вскроется, заявил МИД - РИА Новости, 07.03.2024
В Берлине боятся, что их ложь о России вскроется, заявил МИД
В Берлине опасаются, что их граждане приедут в Россию и поймут, что их все эти годы обманывали, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:02
2024-03-07T14:02
2024-03-07T14:02
россия
германия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Берлине опасаются, что их граждане приедут в Россию и поймут, что их все эти годы обманывали, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя последние рекомендации МИД Германии. Ранее МИД ФРГ обновил рекомендации для граждан страны, желающих посетить Россию: теперь ведомство настоятельно рекомендует этого не делать. Кроме того, МИД Германии предостерег граждан страны от посещения Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей, а также Краснодарского края в связи с их близостью к районам боевых действий. "Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы", - сказала она RTVI. В конце февраля 2022 года, сразу после начала СВО, МИД ФРГ впервые рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию. Годом позже, они обновили рекомендацию и предостерегли от поездок в РФ.
https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Германия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Берлине боятся, что их ложь о России вскроется, заявил МИД
Захарова: Германия боится, что немцы приедут в Россию и поймут, что их дурили
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Берлине опасаются, что их граждане приедут в Россию и поймут, что их все эти годы обманывали, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя последние рекомендации МИД Германии.
Ранее МИД ФРГ обновил рекомендации для граждан страны, желающих посетить Россию: теперь ведомство настоятельно рекомендует этого не делать. Кроме того, МИД Германии предостерег граждан страны от посещения Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей
, а также Краснодарского края
в связи с их близостью к районам боевых действий.
"Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы", - сказала она RTVI.
В конце февраля 2022 года, сразу после начала СВО, МИД ФРГ впервые рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию. Годом позже, они обновили рекомендацию и предостерегли от поездок в РФ.
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