https://ria.ru/20240307/germaniya-1931715986.html

В Берлине боятся, что их ложь о России вскроется, заявил МИД

В Берлине боятся, что их ложь о России вскроется, заявил МИД - РИА Новости, 07.03.2024

В Берлине боятся, что их ложь о России вскроется, заявил МИД

В Берлине опасаются, что их граждане приедут в Россию и поймут, что их все эти годы обманывали, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:02

2024-03-07T14:02

2024-03-07T14:02

россия

германия

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В Берлине опасаются, что их граждане приедут в Россию и поймут, что их все эти годы обманывали, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя последние рекомендации МИД Германии. Ранее МИД ФРГ обновил рекомендации для граждан страны, желающих посетить Россию: теперь ведомство настоятельно рекомендует этого не делать. Кроме того, МИД Германии предостерег граждан страны от посещения Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей, а также Краснодарского края в связи с их близостью к районам боевых действий. "Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы", - сказала она RTVI. В конце февраля 2022 года, сразу после начала СВО, МИД ФРГ впервые рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию. Годом позже, они обновили рекомендацию и предостерегли от поездок в РФ.

https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, германия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)