МИД Германии обратился к согражданам из-за России
МИД ФРГ настоятельно рекомендовал согражданам не посещать Россию
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. МИД Германии обновил рекомендации для сограждан и людей с двойным гражданством, касающиеся поездок в Россию.
"Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются", — говорится в публикации на сайте МИДа.
Ранее ведомство просто не рекомендовало поездки в Россию, слово "настоятельно" появилось впервые.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России любят немцев и Германию, но время мудрых политиков прошло во многих странах Европы.
Согласно данным исследования Munich Security Index 2024, проведенного в середине февраля, немцы перестали считать Россию врагом номер один. Так, опрос показал, что она заняла седьмое место в рейтинге угроз, хотя за год до этого была на первом. Жителей ФРГ больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России любят немцев и Германию, но время мудрых политиков прошло во многих странах Европы.
Согласно данным исследования Munich Security Index 2024, проведенного в середине февраля, немцы перестали считать Россию врагом номер один. Так, опрос показал, что она заняла седьмое место в рейтинге угроз, хотя за год до этого была на первом. Жителей ФРГ больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.