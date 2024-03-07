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МИД Германии обратился к согражданам из-за России - РИА Новости, 07.03.2024
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11:34 07.03.2024 (обновлено: 15:18 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/germaniya-1931661079.html
МИД Германии обратился к согражданам из-за России
МИД Германии обратился к согражданам из-за России - РИА Новости, 07.03.2024
МИД Германии обратился к согражданам из-за России
МИД Германии обновил рекомендации для сограждан и людей с двойным гражданством, касающиеся поездок в Россию. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:34
2024-03-07T15:18
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. МИД Германии обновил рекомендации для сограждан и людей с двойным гражданством, касающиеся поездок в Россию."Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются", — говорится в публикации на сайте МИДа.Ранее ведомство просто не рекомендовало поездки в Россию, слово "настоятельно" появилось впервые. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России любят немцев и Германию, но время мудрых политиков прошло во многих странах Европы.Согласно данным исследования Munich Security Index 2024, проведенного в середине февраля, немцы перестали считать Россию врагом номер один. Так, опрос показал, что она заняла седьмое место в рейтинге угроз, хотя за год до этого была на первом. Жителей ФРГ больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.
https://ria.ru/20240210/germaniya-1926557445.html
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в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
МИД Германии обратился к согражданам из-за России

МИД ФРГ настоятельно рекомендовал согражданам не посещать Россию

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. МИД Германии обновил рекомендации для сограждан и людей с двойным гражданством, касающиеся поездок в Россию.
"Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются", — говорится в публикации на сайте МИДа.
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10 февраля, 10:39
Ранее ведомство просто не рекомендовало поездки в Россию, слово "настоятельно" появилось впервые.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России любят немцев и Германию, но время мудрых политиков прошло во многих странах Европы.

Согласно данным исследования Munich Security Index 2024, проведенного в середине февраля, немцы перестали считать Россию врагом номер один. Так, опрос показал, что она заняла седьмое место в рейтинге угроз, хотя за год до этого была на первом. Жителей ФРГ больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.
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