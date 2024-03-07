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Гуцул обсудила с Кириенко давление Кишинева на Гагаузию - РИА Новости, 07.03.2024
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20:35 07.03.2024 (обновлено: 20:58 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/gagauziya-1931826892.html
Гуцул обсудила с Кириенко давление Кишинева на Гагаузию
Гуцул обсудила с Кириенко давление Кишинева на Гагаузию - РИА Новости, 07.03.2024
Гуцул обсудила с Кириенко давление Кишинева на Гагаузию
Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:35
2024-03-07T20:58
кишинев
оон
молдавия
сергей кириенко
евгения гуцул
майя санду
россия
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КИШИНЕВ, 7 мар — РИА Новости. Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко возможность поднять в ООН вопрос давления Кишинева на гагаузов."В ходе разговора обсудили с господином Кириенко и политическую ситуацию в Молдавии. Подняла вопрос о возможности обсудить в ООН ущемление гагаузов и давление со стороны центральных властей Молдавии. Нам необходимо обратить внимание международного дипломатического сообщества на произвол, происходящий в нашей так называемой "демократической" стране", - написала Гуцул в Telegram-канале.По ее словам, речь идет о нарушении конституционных прав гагаузов со стороны Кишинева."В частности, речь идет о препятствии моей работе в правительстве страны. Поделилась тревогой, которую вызывают действия нынешней молдавской власти в отношении политических оппонентов. Это незаконное снятие с выборов кандидатов от оппозиционных партий, закрытие телеканалов, полное уничтожение свободы слова", - добавила Гуцул.После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Конституционный суд Молдавии 19 июня минувшего года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор", от которой выдвигалась на пост главы Гагаузии Гуцул. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240307/moldavia-1931814872.html
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кишинев, оон, молдавия, сергей кириенко, евгения гуцул, майя санду, россия
Кишинев, ООН, Молдавия, Сергей Кириенко, Евгения Гуцул, Майя Санду, Россия
Гуцул обсудила с Кириенко давление Кишинева на Гагаузию

Гуцул обсудила с Кириенко идею обсудить давление Кишинева на Гагаузию в ООН

© Фото : Евгения Гуцул/TelegramГлава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на встрече с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко
Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на встрече с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Евгения Гуцул/Telegram
Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на встрече с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко
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КИШИНЕВ, 7 мар — РИА Новости. Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко возможность поднять в ООН вопрос давления Кишинева на гагаузов.
"В ходе разговора обсудили с господином Кириенко и политическую ситуацию в Молдавии. Подняла вопрос о возможности обсудить в ООН ущемление гагаузов и давление со стороны центральных властей Молдавии. Нам необходимо обратить внимание международного дипломатического сообщества на произвол, происходящий в нашей так называемой "демократической" стране", - написала Гуцул в Telegram-канале.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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По ее словам, речь идет о нарушении конституционных прав гагаузов со стороны Кишинева.
"В частности, речь идет о препятствии моей работе в правительстве страны. Поделилась тревогой, которую вызывают действия нынешней молдавской власти в отношении политических оппонентов. Это незаконное снятие с выборов кандидатов от оппозиционных партий, закрытие телеканалов, полное уничтожение свободы слова", - добавила Гуцул.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Конституционный суд Молдавии 19 июня минувшего года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор", от которой выдвигалась на пост главы Гагаузии Гуцул. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Евгения Гуцул: евроинтеграция Молдавии — это красивая сказка
6 марта, 09:00
 
КишиневООНМолдавияСергей КириенкоЕвгения ГуцулМайя СандуРоссия
 
 
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