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Гуцул обсудила с Кириенко отмену эмбарго на сельхозпродукцию для Гагаузии - РИА Новости, 07.03.2024
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20:31 07.03.2024 (обновлено: 20:36 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/gagauziya-1931826562.html
Гуцул обсудила с Кириенко отмену эмбарго на сельхозпродукцию для Гагаузии
Гуцул обсудила с Кириенко отмену эмбарго на сельхозпродукцию для Гагаузии - РИА Новости, 07.03.2024
Гуцул обсудила с Кириенко отмену эмбарго на сельхозпродукцию для Гагаузии
Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко отмену эмбарго на РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:31
2024-03-07T20:36
гагаузия
в мире
россия
молдавия
сергей кириенко
евгения гуцул
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко отмену эмбарго на гагаузскую сельскохозяйственную продукцию, а также возможность поставки газа в Гагаузию по льготной цене."Сегодня перед отъездом из Сочи встретилась с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента России… Говорили о поддержке, которую Россия может оказать Гагаузии. Я попросила Сергея Владиленовича помочь с открытием счетов гагаузам в российских банках для социальных проектов, снять эмбарго на ввоз товаров из Гагаузии, а также договориться с "Газпромом" о поставках в автономию газа по льготной цене", - написала Гуцул в Telegram-канале.По ее словам, Москва понимает сложную ситуацию, в которой оказался регион, поэтому хотела бы помочь Гагаузии.Россельхознадзор с 4 декабря 2023 года вернулся к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию. Ограничения касаются и Гагаузии.Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240307/moldavia-1931793126.html
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гагаузия, в мире, россия, молдавия, сергей кириенко, евгения гуцул, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), таможенный союз
Гагаузия, В мире, Россия, Молдавия, Сергей Кириенко, Евгения Гуцул, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Таможенный союз
Гуцул обсудила с Кириенко отмену эмбарго на сельхозпродукцию для Гагаузии

Гуцул обсудила с Кириенко отмену эмбарго на сельхозпродукцию Гагаузии и газ

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко отмену эмбарго на гагаузскую сельскохозяйственную продукцию, а также возможность поставки газа в Гагаузию по льготной цене.
"Сегодня перед отъездом из Сочи встретилась с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента России… Говорили о поддержке, которую Россия может оказать Гагаузии. Я попросила Сергея Владиленовича помочь с открытием счетов гагаузам в российских банках для социальных проектов, снять эмбарго на ввоз товаров из Гагаузии, а также договориться с "Газпромом" о поставках в автономию газа по льготной цене", - написала Гуцул в Telegram-канале.
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По ее словам, Москва понимает сложную ситуацию, в которой оказался регион, поэтому хотела бы помочь Гагаузии.
Россельхознадзор с 4 декабря 2023 года вернулся к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию. Ограничения касаются и Гагаузии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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ГагаузияВ миреРоссияМолдавияСергей КириенкоЕвгения ГуцулФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Таможенный союз
 
 
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