https://ria.ru/20240307/gagauziya-1931826562.html

Гуцул обсудила с Кириенко отмену эмбарго на сельхозпродукцию для Гагаузии

Гуцул обсудила с Кириенко отмену эмбарго на сельхозпродукцию для Гагаузии - РИА Новости, 07.03.2024

Гуцул обсудила с Кириенко отмену эмбарго на сельхозпродукцию для Гагаузии

Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко отмену эмбарго на РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T20:31

2024-03-07T20:31

2024-03-07T20:36

гагаузия

в мире

россия

молдавия

сергей кириенко

евгения гуцул

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

таможенный союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931082562_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_e3301750304dada501e59ba5a4f05a07.jpg

КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко отмену эмбарго на гагаузскую сельскохозяйственную продукцию, а также возможность поставки газа в Гагаузию по льготной цене."Сегодня перед отъездом из Сочи встретилась с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента России… Говорили о поддержке, которую Россия может оказать Гагаузии. Я попросила Сергея Владиленовича помочь с открытием счетов гагаузам в российских банках для социальных проектов, снять эмбарго на ввоз товаров из Гагаузии, а также договориться с "Газпромом" о поставках в автономию газа по льготной цене", - написала Гуцул в Telegram-канале.По ее словам, Москва понимает сложную ситуацию, в которой оказался регион, поэтому хотела бы помочь Гагаузии.Россельхознадзор с 4 декабря 2023 года вернулся к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию. Ограничения касаются и Гагаузии.Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240307/moldavia-1931793126.html

гагаузия

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, в мире, россия, молдавия, сергей кириенко, евгения гуцул, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), таможенный союз