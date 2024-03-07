https://ria.ru/20240307/frantsiya-1931768511.html

Во Франции производители вина вышли на акцию из-за низких цен на напиток

Во Франции производители вина вышли на акцию из-за низких цен на напиток - РИА Новости, 07.03.2024

Во Франции производители вина вышли на акцию из-за низких цен на напиток

Виноделы в департаменте Жиронда на западе Франции устроили акцию протеста против низких цен на их вина, сообщает радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:21

2024-03-07T16:21

2024-03-07T16:21

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ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Виноделы в департаменте Жиронда на западе Франции устроили акцию протеста против низких цен на их вина, сообщает радиостанция Franceinfo. В четверг утром порядка пятидесяти виноделов, часть из них на тракторах, блокировали склад одного из крупнейших ритейлеров на французском рынке, немецкого магазина Lidl недалеко от Бордо. Они протестуют против "недостойных цен, которые устанавливают крупные дистрибьюторы". Причиной гнева виноделов стала акция в данной сети супермаркетов: при покупке двух бутылок вин Бордо, ещё две предлагаются бесплатно. Стоимость бутылки, таким образом, составляет 1,89 евро. "Мы попробовали это вино 2022 года, оно прекрасно, вовсе не низкого сорта. Из этого вина, продаваемого за 1,89 евро, 32 цента это НДС, и лишь 65 центов отходят производителю, если отнять сбор дистрибьютора и наценку. Это значит, что бочка вина в 900 литров продаётся за 700 евро, тогда как мы просим 1300, чтобы смочь обеспечить себя", - пожаловался представитель сообщества виноделов Viti 33 Дидье Кузине. Он отметил, что тенденция обесценивать их вина наблюдается уже несколько лет, но в последнее время стала особенно выраженной. Протестующим удалось поговорить с директором склада Lidl, который заявил, что "не в курсе закупочных цен". Аграрии намерены продолжать протест, они раздают листовки со словами: "Нет ценам, которые убивают!". В конце февраля аналогичную акцию виноделы в Жиронде устроили около склада другого супермаркета, Système U. Позже в четверг профсоюз Jeunes Agriculteurs также планирует провести акции в супермаркетах Lidl в данном департаменте. Активисты устроят "контроль цен". Они намерены "поговорить с покупателями, чтобы объяснить, что невозможно покупать вино так дёшево, и нужно платить за бутылку немного больше". Профсоюзы виноделов также призвали к новым акциям, в том числе, в регионе Окситания на юге Франции на фоне бездействия правительства. Ранее власти Франции пообещали удвоить контроль за соблюдением закона Egalim, который обязывает дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию, и выписывать "беспрецедентные" штрафы ритейлерам в случае обнаружения нарушений. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240307/germaniya-1931660317.html

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в мире, франция, бордо