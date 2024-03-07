https://ria.ru/20240307/fosagro-1931642203.html

"ФосАгро" на ВФМ научит будущей профессии и перенесет в Хибины

"ФосАгро" на ВФМ научит будущей профессии и перенесет в Хибины - РИА Новости, 07.03.2024

"ФосАгро" на ВФМ научит будущей профессии и перенесет в Хибины

"ФосАгро" на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) оборудовала в лаунж зоне зала "РОСТ" фотозону с использованием искусственного интеллекта, посетители которой с... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:18

2024-03-07T10:18

2024-03-07T10:18

россия

фосагро

федеральная территория "сириус"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "ФосАгро" на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) оборудовала в лаунж зоне зала "РОСТ" фотозону с использованием искусственного интеллекта, посетители которой с помощью нейросетей смогу примерить на себя востребованные специальности и перенестись на склоны Хибин, сообщает пресс-служба компании. "ФосАгро" выступает партнером выставочной программы Всемирного фестиваля молодежи, который в эти дни проходит на Федеральной территории "Сириус". С помощью специальной капсулы виртуальной реальности (VR) можно посетить панорамный комплекс в Хибинах и даже осуществить спуск со склона. На стенде оборудован кинотеатр для погружения в атмосферу заполярных гор, на фоне которых можно сфотографироваться и, выложив фото в соцсети, получить в подарок футболку. Кроме того, посетители стенда могут взять брошюру, посвященную мировому рекорду дальности беспосадочного перелета, поставленному путешественником Федором Конюховым на тепловом воздушном шаре "ФосАгро". Свой рекорд Конюхов посвятил 20-летию ключевого социального проекта "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). О проекте ДРОЗД можно узнать с помощью интерактивного экрана, на котором также представлена информация о корпоративных музеях компании и образовательной системе "Школа – колледж/вуз – предприятие", говорится в сообщении. Гости с помощью интерактивного экрана также познакомятся с деятельностью компании и нарисуют граффити на мультимедийной инсталляции, состоящей из диодного экрана, контроллеров и специальных датчиков. Напоследок посетителям стенда предлагается пройти викторину и отправить открытку в любую точку мира. "ФосАгро" традиционно уделяет большое внимание социальным программам в регионах присутствия, в том числе воспитанию физически, интеллектуально и духовно развитого молодого поколения. Мы рады дать возможность десяткам тысяч гостей Всемирного фестиваля молодежи с помощью современных технологий в интерактивной и увлекательной форме познакомиться с процессом производства экологичных удобрений, нашими социальными и благотворительными программами. Возможно, полученные впечатления помогут ребятам выбрать свой дальнейший путь, определиться с делом своей жизни", - отметил генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20240302/festival-1930778343.html

https://ria.ru/20240229/fosagro-1930148421.html

россия

федеральная территория "сириус"

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фосагро, федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024