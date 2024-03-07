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"ФосАгро" на ВФМ научит будущей профессии и перенесет в Хибины - РИА Новости, 07.03.2024
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10:18 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/fosagro-1931642203.html
"ФосАгро" на ВФМ научит будущей профессии и перенесет в Хибины
"ФосАгро" на ВФМ научит будущей профессии и перенесет в Хибины - РИА Новости, 07.03.2024
"ФосАгро" на ВФМ научит будущей профессии и перенесет в Хибины
"ФосАгро" на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) оборудовала в лаунж зоне зала "РОСТ" фотозону с использованием искусственного интеллекта, посетители которой с... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:18
2024-03-07T10:18
россия
фосагро
федеральная территория "сириус"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "ФосАгро" на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) оборудовала в лаунж зоне зала "РОСТ" фотозону с использованием искусственного интеллекта, посетители которой с помощью нейросетей смогу примерить на себя востребованные специальности и перенестись на склоны Хибин, сообщает пресс-служба компании. "ФосАгро" выступает партнером выставочной программы Всемирного фестиваля молодежи, который в эти дни проходит на Федеральной территории "Сириус". С помощью специальной капсулы виртуальной реальности (VR) можно посетить панорамный комплекс в Хибинах и даже осуществить спуск со склона. На стенде оборудован кинотеатр для погружения в атмосферу заполярных гор, на фоне которых можно сфотографироваться и, выложив фото в соцсети, получить в подарок футболку. Кроме того, посетители стенда могут взять брошюру, посвященную мировому рекорду дальности беспосадочного перелета, поставленному путешественником Федором Конюховым на тепловом воздушном шаре "ФосАгро". Свой рекорд Конюхов посвятил 20-летию ключевого социального проекта "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). О проекте ДРОЗД можно узнать с помощью интерактивного экрана, на котором также представлена информация о корпоративных музеях компании и образовательной системе "Школа – колледж/вуз – предприятие", говорится в сообщении. Гости с помощью интерактивного экрана также познакомятся с деятельностью компании и нарисуют граффити на мультимедийной инсталляции, состоящей из диодного экрана, контроллеров и специальных датчиков. Напоследок посетителям стенда предлагается пройти викторину и отправить открытку в любую точку мира. "ФосАгро" традиционно уделяет большое внимание социальным программам в регионах присутствия, в том числе воспитанию физически, интеллектуально и духовно развитого молодого поколения. Мы рады дать возможность десяткам тысяч гостей Всемирного фестиваля молодежи с помощью современных технологий в интерактивной и увлекательной форме познакомиться с процессом производства экологичных удобрений, нашими социальными и благотворительными программами. Возможно, полученные впечатления помогут ребятам выбрать свой дальнейший путь, определиться с делом своей жизни", - отметил генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20240302/festival-1930778343.html
https://ria.ru/20240229/fosagro-1930148421.html
россия
федеральная территория "сириус"
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россия, фосагро, федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, ФосАгро, Федеральная территория "Сириус", Всемирный фестиваль молодежи — 2024

"ФосАгро" на ВФМ научит будущей профессии и перенесет в Хибины

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип "ФосАгро"
Логотип ФосАгро - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Логотип "ФосАгро"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "ФосАгро" на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) оборудовала в лаунж зоне зала "РОСТ" фотозону с использованием искусственного интеллекта, посетители которой с помощью нейросетей смогу примерить на себя востребованные специальности и перенестись на склоны Хибин, сообщает пресс-служба компании.
"ФосАгро" выступает партнером выставочной программы Всемирного фестиваля молодежи, который в эти дни проходит на Федеральной территории "Сириус".
Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи активно использует технологии AR
2 марта, 23:57
С помощью специальной капсулы виртуальной реальности (VR) можно посетить панорамный комплекс в Хибинах и даже осуществить спуск со склона. На стенде оборудован кинотеатр для погружения в атмосферу заполярных гор, на фоне которых можно сфотографироваться и, выложив фото в соцсети, получить в подарок футболку.
Кроме того, посетители стенда могут взять брошюру, посвященную мировому рекорду дальности беспосадочного перелета, поставленному путешественником Федором Конюховым на тепловом воздушном шаре "ФосАгро". Свой рекорд Конюхов посвятил 20-летию ключевого социального проекта "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). О проекте ДРОЗД можно узнать с помощью интерактивного экрана, на котором также представлена информация о корпоративных музеях компании и образовательной системе "Школа – колледж/вуз – предприятие", говорится в сообщении.
Гости с помощью интерактивного экрана также познакомятся с деятельностью компании и нарисуют граффити на мультимедийной инсталляции, состоящей из диодного экрана, контроллеров и специальных датчиков. Напоследок посетителям стенда предлагается пройти викторину и отправить открытку в любую точку мира.
Логотип ФосАгро - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"ФосАгро" названа самой информационно открытой компанией года
29 февраля, 11:07
"ФосАгро" традиционно уделяет большое внимание социальным программам в регионах присутствия, в том числе воспитанию физически, интеллектуально и духовно развитого молодого поколения. Мы рады дать возможность десяткам тысяч гостей Всемирного фестиваля молодежи с помощью современных технологий в интерактивной и увлекательной форме познакомиться с процессом производства экологичных удобрений, нашими социальными и благотворительными программами. Возможно, полученные впечатления помогут ребятам выбрать свой дальнейший путь, определиться с делом своей жизни", - отметил генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, слова которого привели в пресс-службе.
 
РоссияФосАгроФедеральная территория "Сириус"Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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