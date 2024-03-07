https://ria.ru/20240307/finlyandiya-1931823984.html
"Он исчез". В Финляндии забили тревогу после решения по России
"Он исчез". В Финляндии забили тревогу после решения по России - РИА Новости, 07.03.2024
"Он исчез". В Финляндии забили тревогу после решения по России
Финский муниципалитет Виролахти опустел и в скором времени может вовсе исчезнуть после закрытия границы с Россией, пишет Yle. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:17
2024-03-07T20:17
2024-03-07T20:17
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Финский муниципалитет Виролахти опустел и в скором времени может вовсе исчезнуть после закрытия границы с Россией, пишет Yle."В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара. Закрытие границы с Россией стало последней каплей для экономики Виролахти", — говорится в материале.Отмечается, что в регионе надеются на слияние с городом Хамина. По словам руководителя департамента министерства финансов Минны-Марьи Йокинен само по себе объединение муниципалитетов не решает все проблемы, но даст больше возможностей для развития."Жители Виролахти знают лучше всего, хотят ли они отказаться от своего муниципалитета. Боюсь, Виролахти может повторить судьбу бывшего муниципалитета Вехкалахти. После объединения с Хаминой Вехкалахти исчез", — высказал мнение член совета от партии "Истинные финны" Яни Яаккола.В публикации говорится, что советы Хамины и Виролахти примут решение о слиянии в начале мая.Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы. Хельсинки открыли два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.В начале февраля министерство внутренних дел страны сообщило, что правительство Финляндии снова продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
"Он исчез". В Финляндии забили тревогу после решения по России
Yle: финский муниципалитет Виролахти исчезает из-за закрытия границы с Россией
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Финский муниципалитет Виролахти опустел и в скором времени может вовсе исчезнуть после закрытия границы с Россией, пишет Yle
.
"В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара. Закрытие границы с Россией стало последней каплей для экономики Виролахти", — говорится в материале.
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Отмечается, что в регионе надеются на слияние с городом Хамина. По словам руководителя департамента министерства финансов Минны-Марьи Йокинен само по себе объединение муниципалитетов не решает все проблемы, но даст больше возможностей для развития.
"Жители Виролахти знают лучше всего, хотят ли они отказаться от своего муниципалитета. Боюсь, Виролахти может повторить судьбу бывшего муниципалитета Вехкалахти. После объединения с Хаминой Вехкалахти исчез", — высказал мнение член совета от партии "Истинные финны" Яни Яаккола.
В публикации говорится, что советы Хамины и Виролахти примут решение о слиянии в начале мая.
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Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы. Хельсинки
открыли два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.
В начале февраля министерство внутренних дел страны сообщило, что правительство Финляндии снова продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля.
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