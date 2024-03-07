https://ria.ru/20240307/festival-1931751012.html

Фестиваль докфильмов "Неизвестная Россия" пройдет на выставке на ВДНХ

Фестиваль докфильмов "Неизвестная Россия" пройдет на выставке на ВДНХ - РИА Новости, 07.03.2024

Фестиваль докфильмов "Неизвестная Россия" пройдет на выставке на ВДНХ

Первый всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" пройдет на площадке международной выставки-форума "Россия" с 7 по 30 марта, из 261... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:29

2024-03-07T15:29

2024-03-07T15:29

выставка-форум "россия"

россия

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Первый всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" пройдет на площадке международной выставки-форума "Россия" с 7 по 30 марта, из 261 заявки отобрано 36 фильмов-номинантов. "В нынешних условиях интерес к документальному кино растет. Востребованность платформами и телеканалами все выше и выше. Нам интересно собрать со всей территории России новые продукты, новых производителей. Нам интересны фильмы, которые будут привлекать зрительскую аудиторию… С другой стороны, "Неизвестная Россия" имеет большой шанс найти неизвестных режиссеров, сценаристов. Отличительная особенность фестиваля - победители получают гарантированный эфир на каналах", - сказал на пресс-конференции директор фестиваля Вячеслав Гольдфельд. По словам программного директора фестиваля Анастасии Безрук, отбор проходил "мучительно". Главный критерий отбора заключался в том, что фильм должен быть о современности, о России и судьбе человека. Жюри поступила 261 заявка, было отобрано 36 номинантов (по шесть фильмов в шести номинациях). Каждый день в рамках фестиваля на площадке выставки "Россия" посетители смогут увидеть один-два фильма. Как уточнил продюсер проекта Алексей Туроверов, будет два типа наград: "Лучший фильм в номинации" и "Гран-при фестиваля".

https://ria.ru/20240307/vystavka-1931676454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, выставка-форум "россия", общество