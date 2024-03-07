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Фестиваль докфильмов "Неизвестная Россия" пройдет на выставке на ВДНХ - РИА Новости, 07.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:29 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/festival-1931751012.html
Фестиваль докфильмов "Неизвестная Россия" пройдет на выставке на ВДНХ
Фестиваль докфильмов "Неизвестная Россия" пройдет на выставке на ВДНХ - РИА Новости, 07.03.2024
Фестиваль докфильмов "Неизвестная Россия" пройдет на выставке на ВДНХ
Первый всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" пройдет на площадке международной выставки-форума "Россия" с 7 по 30 марта, из 261... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:29
2024-03-07T15:29
выставка-форум "россия"
россия
выставка-форум "россия"
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Первый всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" пройдет на площадке международной выставки-форума "Россия" с 7 по 30 марта, из 261 заявки отобрано 36 фильмов-номинантов. "В нынешних условиях интерес к документальному кино растет. Востребованность платформами и телеканалами все выше и выше. Нам интересно собрать со всей территории России новые продукты, новых производителей. Нам интересны фильмы, которые будут привлекать зрительскую аудиторию… С другой стороны, "Неизвестная Россия" имеет большой шанс найти неизвестных режиссеров, сценаристов. Отличительная особенность фестиваля - победители получают гарантированный эфир на каналах", - сказал на пресс-конференции директор фестиваля Вячеслав Гольдфельд. По словам программного директора фестиваля Анастасии Безрук, отбор проходил "мучительно". Главный критерий отбора заключался в том, что фильм должен быть о современности, о России и судьбе человека. Жюри поступила 261 заявка, было отобрано 36 номинантов (по шесть фильмов в шести номинациях). Каждый день в рамках фестиваля на площадке выставки "Россия" посетители смогут увидеть один-два фильма. Как уточнил продюсер проекта Алексей Туроверов, будет два типа наград: "Лучший фильм в номинации" и "Гран-при фестиваля".
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россия, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Россия, Выставка-форум "Россия", Общество
Фестиваль докфильмов "Неизвестная Россия" пройдет на выставке на ВДНХ

Фестиваль докфильмов "Неизвестная Россия" пройдет на ВДНХ с 7 по 30 марта

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодсветка на павильоне №1 "Центральный"
Подсветка на павильоне №1 Центральный
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Подсветка на павильоне №1 "Центральный". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Первый всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" пройдет на площадке международной выставки-форума "Россия" с 7 по 30 марта, из 261 заявки отобрано 36 фильмов-номинантов.
"В нынешних условиях интерес к документальному кино растет. Востребованность платформами и телеканалами все выше и выше. Нам интересно собрать со всей территории России новые продукты, новых производителей. Нам интересны фильмы, которые будут привлекать зрительскую аудиторию… С другой стороны, "Неизвестная Россия" имеет большой шанс найти неизвестных режиссеров, сценаристов. Отличительная особенность фестиваля - победители получают гарантированный эфир на каналах", - сказал на пресс-конференции директор фестиваля Вячеслав Гольдфельд.
Время творить добро: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

Показ коллекции бренда IMSAY studio на Международной выставке-форуме Россия

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

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На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

Музыкант Евгений Маргулис

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

Показ коллекции бренда OA.CLTH на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

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Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

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Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
По словам программного директора фестиваля Анастасии Безрук, отбор проходил "мучительно". Главный критерий отбора заключался в том, что фильм должен быть о современности, о России и судьбе человека. Жюри поступила 261 заявка, было отобрано 36 номинантов (по шесть фильмов в шести номинациях).
Каждый день в рамках фестиваля на площадке выставки "Россия" посетители смогут увидеть один-два фильма.
Как уточнил продюсер проекта Алексей Туроверов, будет два типа наград: "Лучший фильм в номинации" и "Гран-при фестиваля".
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