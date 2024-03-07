Фестиваль докфильмов "Неизвестная Россия" пройдет на выставке на ВДНХ

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Первый всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" пройдет на площадке международной выставки-форума "Россия" с 7 по 30 марта, из 261 заявки отобрано 36 фильмов-номинантов. "В нынешних условиях интерес к документальному кино растет. Востребованность платформами и телеканалами все выше и выше. Нам интересно собрать со всей территории России новые продукты, новых производителей. Нам интересны фильмы, которые будут привлекать зрительскую аудиторию… С другой стороны, "Неизвестная Россия" имеет большой шанс найти неизвестных режиссеров, сценаристов. Отличительная особенность фестиваля - победители получают гарантированный эфир на каналах", - сказал на пресс-конференции директор фестиваля Вячеслав Гольдфельд. По словам программного директора фестиваля Анастасии Безрук, отбор проходил "мучительно". Главный критерий отбора заключался в том, что фильм должен быть о современности, о России и судьбе человека. Жюри поступила 261 заявка, было отобрано 36 номинантов (по шесть фильмов в шести номинациях). Каждый день в рамках фестиваля на площадке выставки "Россия" посетители смогут увидеть один-два фильма. Как уточнил продюсер проекта Алексей Туроверов, будет два типа наград: "Лучший фильм в номинации" и "Гран-при фестиваля".
Подсветка на павильоне №1 "Центральный". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Первый всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" пройдет на площадке международной выставки-форума "Россия" с 7 по 30 марта, из 261 заявки отобрано 36 фильмов-номинантов.
"В нынешних условиях интерес к документальному кино растет. Востребованность платформами и телеканалами все выше и выше. Нам интересно собрать со всей территории России новые продукты, новых производителей. Нам интересны фильмы, которые будут привлекать зрительскую аудиторию… С другой стороны, "Неизвестная Россия" имеет большой шанс найти неизвестных режиссеров, сценаристов. Отличительная особенность фестиваля - победители получают гарантированный эфир на каналах", - сказал на пресс-конференции директор фестиваля Вячеслав Гольдфельд.
По словам программного директора фестиваля Анастасии Безрук, отбор проходил "мучительно". Главный критерий отбора заключался в том, что фильм должен быть о современности, о России и судьбе человека. Жюри поступила 261 заявка, было отобрано 36 номинантов (по шесть фильмов в шести номинациях).
Каждый день в рамках фестиваля на площадке выставки "Россия" посетители смогут увидеть один-два фильма.
Как уточнил продюсер проекта Алексей Туроверов, будет два типа наград: "Лучший фильм в номинации" и "Гран-при фестиваля".
Кириенко сообщил, чему посвятят три дополнительных месяца выставки "Россия"
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.