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Глава аэрокосмической компании рассказал о сроках развития "оборонки" ЕС - РИА Новости, 07.03.2024
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02:47 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/evropa-1931613717.html
Глава аэрокосмической компании рассказал о сроках развития "оборонки" ЕС
Глава аэрокосмической компании рассказал о сроках развития "оборонки" ЕС - РИА Новости, 07.03.2024
Глава аэрокосмической компании рассказал о сроках развития "оборонки" ЕС
Развитие собственной оборонной индустрии Евросоюза, столкнувшейся с годами урезания бюджетов, займет десятилетия, считает генеральный директор французской... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T02:47
2024-03-07T02:47
евросоюз
dassault aviation
в мире
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ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Развитие собственной оборонной индустрии Евросоюза, столкнувшейся с годами урезания бюджетов, займет десятилетия, считает генеральный директор французской аэрокосмической компании Dassault Aviation Эрик Трапье. "Европа внезапно поверила, что работать над собственной обороной - это хорошо. Я рад, что это поняли. Но от понимания до создания европейской оборонной промышленности пройдет много лет, а может десятилетий", - сказал Трапье на пресс-конференции в среду. Он пожаловался на то, что у европейских стран есть тенденция полагаться на продукцию американской оборонной промышленности. Такие страны ЕС, как Дания, Германия и Нидерланды, закупили американские истребители F-35, тогда как основные заказчики Dassault Aviation находятся вне ЕС. Ими в 2022-2023 годах стали Индия, ОАЭ и Индонезия. В среду были опубликован годовой финансовый отчет компании, согласно которому ее товарооборот в 2023 году сократился на 31%, составив 4,8 млрд евро. Компания смогла поставить лишь 13 из 15 обещанных истребителей Rafale и 26 из 35 бизнес-джетов Falcon. Трапье указал на "сложный контекст" в плане цепочек поставок, который переживает аэрокосмический сектор, связав это с возросшими ценами на энергетику и выплатами правительственных займов, выданных в период пандемии коронавируса. Однако заказы компании расписаны на годы вперед. Компания в 2024 году получила заказ на 42 Rafale на нужды французской армии со сроками поставки до 2030 года. Индия подтвердила заказ второй партии из 18 истребителей. Всего в 2023 году объем заказов составил 38,5 млрд евро (211 Rafale и 84 Falcon), что на 10% больше, чем годом ранее. В 2024 году компания рассчитывает изготовить 20 Rafale и 35 Falcon. Трапье подчеркнул, что имеющиеся заказы на производство истребителей Rafale на экспорт требуют от компании наращивания ритмов производства истребителей до трех в месяц.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
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евросоюз, dassault aviation, в мире
Евросоюз, Dassault Aviation, В мире
Глава аэрокосмической компании рассказал о сроках развития "оборонки" ЕС

Глава компании DassaultAviation: развитие "оборонки" ЕС займет десятилетия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Развитие собственной оборонной индустрии Евросоюза, столкнувшейся с годами урезания бюджетов, займет десятилетия, считает генеральный директор французской аэрокосмической компании Dassault Aviation Эрик Трапье.
"Европа внезапно поверила, что работать над собственной обороной - это хорошо. Я рад, что это поняли. Но от понимания до создания европейской оборонной промышленности пройдет много лет, а может десятилетий", - сказал Трапье на пресс-конференции в среду.
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Он пожаловался на то, что у европейских стран есть тенденция полагаться на продукцию американской оборонной промышленности. Такие страны ЕС, как Дания, Германия и Нидерланды, закупили американские истребители F-35, тогда как основные заказчики Dassault Aviation находятся вне ЕС. Ими в 2022-2023 годах стали Индия, ОАЭ и Индонезия.
В среду были опубликован годовой финансовый отчет компании, согласно которому ее товарооборот в 2023 году сократился на 31%, составив 4,8 млрд евро. Компания смогла поставить лишь 13 из 15 обещанных истребителей Rafale и 26 из 35 бизнес-джетов Falcon.
Трапье указал на "сложный контекст" в плане цепочек поставок, который переживает аэрокосмический сектор, связав это с возросшими ценами на энергетику и выплатами правительственных займов, выданных в период пандемии коронавируса. Однако заказы компании расписаны на годы вперед. Компания в 2024 году получила заказ на 42 Rafale на нужды французской армии со сроками поставки до 2030 года. Индия подтвердила заказ второй партии из 18 истребителей. Всего в 2023 году объем заказов составил 38,5 млрд евро (211 Rafale и 84 Falcon), что на 10% больше, чем годом ранее. В 2024 году компания рассчитывает изготовить 20 Rafale и 35 Falcon.
Трапье подчеркнул, что имеющиеся заказы на производство истребителей Rafale на экспорт требуют от компании наращивания ритмов производства истребителей до трех в месяц.
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