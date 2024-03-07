https://ria.ru/20240307/dtp-1931750562.html

В Пензенской области столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие

В Пензенской области столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 07.03.2024

В Пензенской области столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие

Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщило региональное... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:29

2024-03-07T15:29

2024-03-07T15:34

происшествия

пензенская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931751816_0:23:900:530_1920x0_80_0_0_8081f9d38ea2d56ab9b4842e2ad38d1a.jpg

САРАТОВ, 7 мар — РИА Новости. Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. По данным ведомства, в 7.30 мск на 602-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" в Мокшанском районе столкнулись автомобили Kia Rio, "Лада Гранта" и Daf с полуприцепом. "Предварительно установлено, что... в результате происшествия водитель и пассажир Kia Rio - женщина 1964 года рождения -— скончались на месте, пассажиры Kia Rio — молодой человек 2005 года рождения, мужчины 1994 и 1991 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы, водитель и пассажир "Лада Гранта" — женщина 1972 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены. Уточняется, что за рулем Kia Rio был мужчина 1999 года рождения, а автомобилем "Лада Гранта" управлял мужчина 1966 года рождения. ГИБДД по факту аварии проводит проверку.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пензенская область