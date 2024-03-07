https://ria.ru/20240307/dtp-1931750562.html
В Пензенской области столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие
В Пензенской области столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 07.03.2024
В Пензенской области столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие
Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщило региональное... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:29
2024-03-07T15:29
2024-03-07T15:34
происшествия
пензенская область
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САРАТОВ, 7 мар — РИА Новости. Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. По данным ведомства, в 7.30 мск на 602-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" в Мокшанском районе столкнулись автомобили Kia Rio, "Лада Гранта" и Daf с полуприцепом. "Предварительно установлено, что... в результате происшествия водитель и пассажир Kia Rio - женщина 1964 года рождения -— скончались на месте, пассажиры Kia Rio — молодой человек 2005 года рождения, мужчины 1994 и 1991 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы, водитель и пассажир "Лада Гранта" — женщина 1972 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены. Уточняется, что за рулем Kia Rio был мужчина 1999 года рождения, а автомобилем "Лада Гранта" управлял мужчина 1966 года рождения. ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область
Происшествия, Пензенская область
В Пензенской области столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие
В Пензенской области два человека погибли и пять пострадали в ДТП с грузовиком
САРАТОВ, 7 мар — РИА Новости.
Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале
.
По данным ведомства, в 7.30 мск на 602-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" в Мокшанском районе столкнулись автомобили Kia Rio, "Лада Гранта" и Daf с полуприцепом.
"Предварительно установлено, что... в результате происшествия водитель и пассажир Kia Rio - женщина 1964 года рождения -— скончались на месте, пассажиры Kia Rio — молодой человек 2005 года рождения, мужчины 1994 и 1991 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы, водитель и пассажир "Лада Гранта" — женщина 1972 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены.
Уточняется, что за рулем Kia Rio был мужчина 1999 года рождения, а автомобилем "Лада Гранта" управлял мужчина 1966 года рождения.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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