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Над Брянской областью сработали системы ПВО
Над Брянской областью сработали системы ПВО - РИА Новости, 07.03.2024
Над Брянской областью сработали системы ПВО
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:24
2024-03-07T14:24
2024-03-07T14:49
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Седьмого марта около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области.Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Климовского района."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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безопасность, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область
Над Брянской областью сработали системы ПВО
МО РФ: ПВО уничтожила украинский дрон над Брянской областью