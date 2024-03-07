https://ria.ru/20240307/dron-1931722567.html

Над Брянской областью сработали системы ПВО

Над Брянской областью сработали системы ПВО - РИА Новости, 07.03.2024

Над Брянской областью сработали системы ПВО

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:24

2024-03-07T14:24

2024-03-07T14:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Седьмого марта около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области.Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Климовского района."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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безопасность, россия, брянская область