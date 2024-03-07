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Над Брянской областью сработали системы ПВО - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 07.03.2024 (обновлено: 14:49 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/dron-1931722567.html
Над Брянской областью сработали системы ПВО
Над Брянской областью сработали системы ПВО - РИА Новости, 07.03.2024
Над Брянской областью сработали системы ПВО
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:24
2024-03-07T14:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Седьмого марта около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области.Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Климовского района."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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россия
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безопасность, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область
Над Брянской областью сработали системы ПВО

МО РФ: ПВО уничтожила украинский дрон над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Седьмого марта около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области.
Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Климовского района.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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