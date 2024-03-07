https://ria.ru/20240307/draka-1931719887.html

В Тольятти подросток избил пожилого мужчину

В Тольятти подросток избил пожилого мужчину - РИА Новости, 07.03.2024

В Тольятти подросток избил пожилого мужчину

Полицейские организовали проверку по факту конфликта с дракой между подростками и пожилым мужчиной в подъезде одного из домов в Тольятти, сообщило ГУМВД по... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:14

2024-03-07T14:14

2024-03-07T14:14

происшествия

тольятти

самарская область

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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Полицейские организовали проверку по факту конфликта с дракой между подростками и пожилым мужчиной в подъезде одного из домов в Тольятти, сообщило ГУМВД по Самарской области в Telegram-канале. В четверг ряд Telegram-каналов опубликовали видеоролик, на котором пожилой мужчина, предположительно, сделал замечания подросткам, шумевшим в подъезде дома. В какой-то момент во время разговора один из подростков начал избивать мужчину. "В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей города Тольятти публикацию, на которой изображен конфликт в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что полицейские установили место происшествия, незамедлительно выехали на него и изъяли запись с видеокамер. Полиция также установила свидетелей и участников конфликта.

https://ria.ru/20240306/draka-1931518643.html

тольятти

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происшествия, тольятти, самарская область