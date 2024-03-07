https://ria.ru/20240307/draka-1931719887.html
В Тольятти подросток избил пожилого мужчину
В Тольятти подросток избил пожилого мужчину - РИА Новости, 07.03.2024
В Тольятти подросток избил пожилого мужчину
Полицейские организовали проверку по факту конфликта с дракой между подростками и пожилым мужчиной в подъезде одного из домов в Тольятти, сообщило ГУМВД по... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:14
2024-03-07T14:14
2024-03-07T14:14
происшествия
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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Полицейские организовали проверку по факту конфликта с дракой между подростками и пожилым мужчиной в подъезде одного из домов в Тольятти, сообщило ГУМВД по Самарской области в Telegram-канале. В четверг ряд Telegram-каналов опубликовали видеоролик, на котором пожилой мужчина, предположительно, сделал замечания подросткам, шумевшим в подъезде дома. В какой-то момент во время разговора один из подростков начал избивать мужчину. "В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей города Тольятти публикацию, на которой изображен конфликт в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что полицейские установили место происшествия, незамедлительно выехали на него и изъяли запись с видеокамер. Полиция также установила свидетелей и участников конфликта.
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происшествия, тольятти, самарская область
Происшествия, Тольятти, Самарская область
В Тольятти подросток избил пожилого мужчину
Полиция проведет проверку после драки подростков с пожилым мужчиной в Тольятти
САМАРА, 7 мар - РИА Новости.
Полицейские организовали проверку по факту конфликта с дракой между подростками и пожилым мужчиной в подъезде одного из домов в Тольятти, сообщило ГУМВД по Самарской области в Telegram-канале
.
В четверг ряд Telegram-каналов опубликовали видеоролик, на котором пожилой мужчина, предположительно, сделал замечания подросткам, шумевшим в подъезде дома. В какой-то момент во время разговора один из подростков начал избивать мужчину.
"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей города Тольятти публикацию, на которой изображен конфликт в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что полицейские установили место происшествия, незамедлительно выехали на него и изъяли запись с видеокамер. Полиция также установила свидетелей и участников конфликта.
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