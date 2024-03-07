Рейтинг@Mail.ru
В Тольятти подросток избил пожилого мужчину - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/draka-1931719887.html
В Тольятти подросток избил пожилого мужчину
В Тольятти подросток избил пожилого мужчину - РИА Новости, 07.03.2024
В Тольятти подросток избил пожилого мужчину
Полицейские организовали проверку по факту конфликта с дракой между подростками и пожилым мужчиной в подъезде одного из домов в Тольятти, сообщило ГУМВД по... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:14
2024-03-07T14:14
происшествия
тольятти
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Полицейские организовали проверку по факту конфликта с дракой между подростками и пожилым мужчиной в подъезде одного из домов в Тольятти, сообщило ГУМВД по Самарской области в Telegram-канале. В четверг ряд Telegram-каналов опубликовали видеоролик, на котором пожилой мужчина, предположительно, сделал замечания подросткам, шумевшим в подъезде дома. В какой-то момент во время разговора один из подростков начал избивать мужчину. "В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей города Тольятти публикацию, на которой изображен конфликт в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что полицейские установили место происшествия, незамедлительно выехали на него и изъяли запись с видеокамер. Полиция также установила свидетелей и участников конфликта.
https://ria.ru/20240306/draka-1931518643.html
тольятти
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тольятти, самарская область
Происшествия, Тольятти, Самарская область
В Тольятти подросток избил пожилого мужчину

Полиция проведет проверку после драки подростков с пожилым мужчиной в Тольятти

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Полицейские организовали проверку по факту конфликта с дракой между подростками и пожилым мужчиной в подъезде одного из домов в Тольятти, сообщило ГУМВД по Самарской области в Telegram-канале.
В четверг ряд Telegram-каналов опубликовали видеоролик, на котором пожилой мужчина, предположительно, сделал замечания подросткам, шумевшим в подъезде дома. В какой-то момент во время разговора один из подростков начал избивать мужчину.
"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей города Тольятти публикацию, на которой изображен конфликт в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что полицейские установили место происшествия, незамедлительно выехали на него и изъяли запись с видеокамер. Полиция также установила свидетелей и участников конфликта.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве после драки продавцов цветов
6 марта, 16:49
 
ПроисшествияТольяттиСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала