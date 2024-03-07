https://ria.ru/20240307/donbass-1931756921.html

Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Еленовку - РИА Новости, 07.03.2024

Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли в четверг Петровский район Донецка и поселок Еленовку, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:46

2024-03-07T15:46

2024-03-07T15:46

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг Петровский район Донецка и поселок Еленовку, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 – населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 12:20 – населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что через полчаса было выпущено три таких же снаряда по Еленовке. О последствиях не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины