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Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Еленовку - РИА Новости, 07.03.2024
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15:46 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/donbass-1931756921.html
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Еленовку - РИА Новости, 07.03.2024
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли в четверг Петровский район Донецка и поселок Еленовку, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:46
2024-03-07T15:46
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг Петровский район Донецка и поселок Еленовку, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 – населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 12:20 – населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что через полчаса было выпущено три таких же снаряда по Еленовке. О последствиях не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, донецк, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Еленовку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 9 натовских снарядов по Донецку и Еленовке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг Петровский район Донецка и поселок Еленовку, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 – населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 12:20 – населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", — говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что через полчаса было выпущено три таких же снаряда по Еленовке. О последствиях не сообщается.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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