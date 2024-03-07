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В ДНР за сутки обезвредили около 140 украинских дронов
В ДНР за сутки обезвредили около 140 украинских дронов - РИА Новости, 07.03.2024
В ДНР за сутки обезвредили около 140 украинских дронов
Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает в четверг... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:52
2024-03-07T11:52
2024-03-07T11:52
специальная военная операция на украине
безопасность
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает в четверг штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой обнаружены и подавлены 139 украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба. В среду штаб сообщал, что за сутки подавлено 116 беспилотников над Донецком, Ясиноватой и Макеевкой, а над одним из объектов водоснабжения был перехвачен разведывательный коптер.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ДНР за сутки обезвредили около 140 украинских дронов
Штаб обороны: за сутки в ДНР обезвредили 139 украинских беспилотников