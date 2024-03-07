https://ria.ru/20240307/donbass-1931665757.html

В ДНР за сутки обезвредили около 140 украинских дронов

В ДНР за сутки обезвредили около 140 украинских дронов - РИА Новости, 07.03.2024

В ДНР за сутки обезвредили около 140 украинских дронов

Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает в четверг... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:52

2024-03-07T11:52

2024-03-07T11:52

специальная военная операция на украине

безопасность

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает в четверг штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой обнаружены и подавлены 139 украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба. В среду штаб сообщал, что за сутки подавлено 116 беспилотников над Донецком, Ясиноватой и Макеевкой, а над одним из объектов водоснабжения был перехвачен разведывательный коптер.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф