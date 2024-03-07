На Украине передадут пограничникам часть Чернобыльской зоны отчуждения
Часть Чернобыльского заповедника передадут погранслужбе Украины для обороны
© AP Photo / Hanna ArhirovaОфицеры Государственной пограничной службы Украины
© AP Photo / Hanna Arhirova
Офицеры Государственной пограничной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Расположенные у государственной границы земли Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на Украине передадут пограничникам для дальнейшего обустройства укреплений, сообщили в МВД страны.
"Земли Чернобыльского заповедника вдоль госграницы передадут государственной погранслужбе для обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что, согласно изменениям в земельный кодекс Украины, земли и объекты природно-заповедного фонда вдоль линии госграницы передаются войсковым частям погранслужбы. В дальнейшем здесь будут строить укрепления, устанавливать ограждения. В МВД Украины отметили, что уже подготовлен проект указа Владимира Зеленского об изменении границ территории Чернобыльского заповедника. "Сейчас документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти", - добавили в министерстве.
Госпогранслужба Украины в феврале прошлого года сообщала, что намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров.