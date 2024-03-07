Рейтинг@Mail.ru
На Украине передадут пограничникам часть Чернобыльской зоны отчуждения - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/chernobyl-1931690491.html
На Украине передадут пограничникам часть Чернобыльской зоны отчуждения
На Украине передадут пограничникам часть Чернобыльской зоны отчуждения - РИА Новости, 07.03.2024
На Украине передадут пограничникам часть Чернобыльской зоны отчуждения
Расположенные у государственной границы земли Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на Украине передадут пограничникам для... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:59
2024-03-07T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
чернобыль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916182156_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b05b2cd07ca4cf0faaac80c02dca518.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Расположенные у государственной границы земли Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на Украине передадут пограничникам для дальнейшего обустройства укреплений, сообщили в МВД страны. "Земли Чернобыльского заповедника вдоль госграницы передадут государственной погранслужбе для обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что, согласно изменениям в земельный кодекс Украины, земли и объекты природно-заповедного фонда вдоль линии госграницы передаются войсковым частям погранслужбы. В дальнейшем здесь будут строить укрепления, устанавливать ограждения. В МВД Украины отметили, что уже подготовлен проект указа Владимира Зеленского об изменении границ территории Чернобыльского заповедника. "Сейчас документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти", - добавили в министерстве. Госпогранслужба Украины в феврале прошлого года сообщала, что намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928920897.html
украина
белоруссия
чернобыль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916182156_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f655fb03786a789ab0936007fb03450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, чернобыль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Чернобыль
На Украине передадут пограничникам часть Чернобыльской зоны отчуждения

Часть Чернобыльского заповедника передадут погранслужбе Украины для обороны

© AP Photo / Hanna ArhirovaОфицеры Государственной пограничной службы Украины
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Офицеры Государственной пограничной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Расположенные у государственной границы земли Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на Украине передадут пограничникам для дальнейшего обустройства укреплений, сообщили в МВД страны.
"Земли Чернобыльского заповедника вдоль госграницы передадут государственной погранслужбе для обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что, согласно изменениям в земельный кодекс Украины, земли и объекты природно-заповедного фонда вдоль линии госграницы передаются войсковым частям погранслужбы. В дальнейшем здесь будут строить укрепления, устанавливать ограждения. В МВД Украины отметили, что уже подготовлен проект указа Владимира Зеленского об изменении границ территории Чернобыльского заповедника. "Сейчас документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти", - добавили в министерстве.
Госпогранслужба Украины в феврале прошлого года сообщала, что намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров.
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Украина держит на границе более ста тысяч военных, заявили в Белоруссии
22 февраля, 11:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияЧернобыль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала