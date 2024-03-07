https://ria.ru/20240307/chernobyl-1931690491.html

На Украине передадут пограничникам часть Чернобыльской зоны отчуждения

На Украине передадут пограничникам часть Чернобыльской зоны отчуждения - РИА Новости, 07.03.2024

На Украине передадут пограничникам часть Чернобыльской зоны отчуждения

Расположенные у государственной границы земли Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на Украине передадут пограничникам для... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:59

2024-03-07T12:59

2024-03-07T12:59

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Расположенные у государственной границы земли Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на Украине передадут пограничникам для дальнейшего обустройства укреплений, сообщили в МВД страны. "Земли Чернобыльского заповедника вдоль госграницы передадут государственной погранслужбе для обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что, согласно изменениям в земельный кодекс Украины, земли и объекты природно-заповедного фонда вдоль линии госграницы передаются войсковым частям погранслужбы. В дальнейшем здесь будут строить укрепления, устанавливать ограждения. В МВД Украины отметили, что уже подготовлен проект указа Владимира Зеленского об изменении границ территории Чернобыльского заповедника. "Сейчас документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти", - добавили в министерстве. Госпогранслужба Украины в феврале прошлого года сообщала, что намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928920897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, чернобыль