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Протестующие фермеры стянули в Прагу сотни тракторов
Протестующие фермеры стянули в Прагу сотни тракторов - РИА Новости, 07.03.2024
Протестующие фермеры стянули в Прагу сотни тракторов
Чешские фермеры, протестующие против недостаточной, по их мнению, поддержки властями национального сельского хозяйства, заполонили Прагу сотнями тракторов и... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:36
2024-03-07T11:36
2024-03-07T14:49
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ПРАГА, 7 мар — РИА Новости. Чешские фермеры, протестующие против недостаточной, по их мнению, поддержки властями национального сельского хозяйства, заполонили Прагу сотнями тракторов и другой сельхозтехники, сообщило Чешское ТВ."Фермеры разъезжают по улицам Праги с плакатами "Сохраним чешскую землю", "Остановим ликвидацию чешского земледелия" и другими. Аграрии пытаются не мешать своей техникой другим водителям, прежде всего общественному транспорту, но на некоторых улицах все-таки они создали затор. Полиция всеми способами старается "разрулить" ситуацию", — говорится в репортаже телеканала.По данным организаторов протеста из Аграрной палаты и Сельскохозяйственного союза, в столицу прибыли около четырех тысяч фермеров, из них около 700 — на своей технике. До полудня аграрии намерены "кружить" в районе парка Letna, затем часть протестующих съедется к зданию правительства, где они планируют пообщаться с главой чешского Минсельхоза Мареком Выборны.Среди главных требований аграриев — выделение средств для поддержания занятости на селе, поддержка животноводства, возвращение на прежний уровень налогообложения за пользование землей, отказ от обложения налогами европейских дотаций."Ситуация в чешском аграрном секторе продолжает ухудшаться. Несмотря на личные усилия главы Минсельхоза, другие члены правительства не могут прийти к единому знаменателю о фундаментальном изменении приоритетов в отрасли, которые действительно помогли бы нашим сельским труженикам", — отметил президент Аграрной палаты Ян Долежал.Сам Выборны заявил в минувшую пятницу, что правительство готово удовлетворить некоторые требования земледельцев, выдвинутые во время предыдущего их "наезда" на сельхозтехнике на Прагу 19 февраля. Фермеры считают одобренные меры недостаточными и хотят обсудить ситуацию на встрече с министром в полдень.
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
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Акция протеста фермеров в Праге
Тракторы на улицах Праги: около 700 чешских фермеров приехали на запланированную акцию протеста на своей технике. В планах митинг у здания правительства.
2024-03-07T11:36
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в мире, прага, чехия
Протестующие фермеры стянули в Прагу сотни тракторов
ЧТВ: заполонившие тракторами Прагу аграрии хотят вынудить власти пойти на диалог
ПРАГА, 7 мар — РИА Новости.
Чешские фермеры, протестующие против недостаточной, по их мнению, поддержки властями национального сельского хозяйства, заполонили Прагу сотнями тракторов и другой сельхозтехники, сообщило Чешское ТВ
.
"Фермеры разъезжают по улицам Праги с плакатами "Сохраним чешскую землю", "Остановим ликвидацию чешского земледелия" и другими. Аграрии пытаются не мешать своей техникой другим водителям, прежде всего общественному транспорту, но на некоторых улицах все-таки они создали затор. Полиция всеми способами старается "разрулить" ситуацию", — говорится в репортаже телеканала.
По данным организаторов протеста из Аграрной палаты и Сельскохозяйственного союза, в столицу прибыли около четырех тысяч фермеров, из них около 700 — на своей технике. До полудня аграрии намерены "кружить" в районе парка Letna, затем часть протестующих съедется к зданию правительства, где они планируют пообщаться с главой чешского Минсельхоза Мареком Выборны.
Среди главных требований аграриев — выделение средств для поддержания занятости на селе, поддержка животноводства, возвращение на прежний уровень налогообложения за пользование землей, отказ от обложения налогами европейских дотаций.
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"Ситуация в чешском аграрном секторе продолжает ухудшаться. Несмотря на личные усилия главы Минсельхоза, другие члены правительства не могут прийти к единому знаменателю о фундаментальном изменении приоритетов в отрасли, которые действительно помогли бы нашим сельским труженикам", — отметил президент Аграрной палаты Ян Долежал.
Сам Выборны заявил в минувшую пятницу, что правительство готово удовлетворить некоторые требования земледельцев, выдвинутые во время предыдущего их "наезда" на сельхозтехнике на Прагу 19 февраля. Фермеры считают одобренные меры недостаточными и хотят обсудить ситуацию на встрече с министром в полдень.
В последнее время в Евросоюзе нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов союза.
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