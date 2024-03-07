https://ria.ru/20240307/chekhiya-1931661551.html

Протестующие фермеры стянули в Прагу сотни тракторов

Протестующие фермеры стянули в Прагу сотни тракторов - РИА Новости, 07.03.2024

Протестующие фермеры стянули в Прагу сотни тракторов

Чешские фермеры, протестующие против недостаточной, по их мнению, поддержки властями национального сельского хозяйства, заполонили Прагу сотнями тракторов и... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:36

2024-03-07T11:36

2024-03-07T14:49

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ПРАГА, 7 мар — РИА Новости. Чешские фермеры, протестующие против недостаточной, по их мнению, поддержки властями национального сельского хозяйства, заполонили Прагу сотнями тракторов и другой сельхозтехники, сообщило Чешское ТВ."Фермеры разъезжают по улицам Праги с плакатами "Сохраним чешскую землю", "Остановим ликвидацию чешского земледелия" и другими. Аграрии пытаются не мешать своей техникой другим водителям, прежде всего общественному транспорту, но на некоторых улицах все-таки они создали затор. Полиция всеми способами старается "разрулить" ситуацию", — говорится в репортаже телеканала.По данным организаторов протеста из Аграрной палаты и Сельскохозяйственного союза, в столицу прибыли около четырех тысяч фермеров, из них около 700 — на своей технике. До полудня аграрии намерены "кружить" в районе парка Letna, затем часть протестующих съедется к зданию правительства, где они планируют пообщаться с главой чешского Минсельхоза Мареком Выборны.Среди главных требований аграриев — выделение средств для поддержания занятости на селе, поддержка животноводства, возвращение на прежний уровень налогообложения за пользование землей, отказ от обложения налогами европейских дотаций."Ситуация в чешском аграрном секторе продолжает ухудшаться. Несмотря на личные усилия главы Минсельхоза, другие члены правительства не могут прийти к единому знаменателю о фундаментальном изменении приоритетов в отрасли, которые действительно помогли бы нашим сельским труженикам", — отметил президент Аграрной палаты Ян Долежал.Сам Выборны заявил в минувшую пятницу, что правительство готово удовлетворить некоторые требования земледельцев, выдвинутые во время предыдущего их "наезда" на сельхозтехнике на Прагу 19 февраля. Фермеры считают одобренные меры недостаточными и хотят обсудить ситуацию на встрече с министром в полдень.

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

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Акция протеста фермеров в Праге Тракторы на улицах Праги: около 700 чешских фермеров приехали на запланированную акцию протеста на своей технике. В планах митинг у здания правительства. 2024-03-07T11:36 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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