https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931621353.html

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 07.03.2024

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом Брянской области, сообщил... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T06:18

2024-03-07T06:18

2024-03-07T06:57

специальная военная операция на украине

брянская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

александр богомаз

клинцовский район

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом", — написал он.Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.Ранее ночью силы ПВО сбили два БПЛА над Тульской областью.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

клинцовский район

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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр богомаз, клинцовский район