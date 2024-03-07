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Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 07.03.2024
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом Брянской области, сообщил... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:18
2024-03-07T06:18
2024-03-07T06:57
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом", — написал он.Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.Ранее ночью силы ПВО сбили два БПЛА над Тульской областью.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Александр Богомаз, Клинцовский район
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью
Богомаз: над Брянской областью уничтожены два беспилотника ВСУ, пострадавших нет