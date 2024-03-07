https://ria.ru/20240307/bespilotnik-1931724874.html

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 07.03.2024

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, украинский беспилотник уничтожен над Белгородской... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:33

2024-03-07T14:33

2024-03-07T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Седьмого марта около 14.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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безопасность, россия, белгородская область