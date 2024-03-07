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Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 07.03.2024
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, украинский беспилотник уничтожен над Белгородской... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:33
2024-03-07T14:33
2024-03-07T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку Киева устроить террористическую атаку на территории РФ, украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Седьмого марта около 14.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
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безопасность, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью